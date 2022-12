Jan je glava porote, ta bo odločala o prvem superfinalistu

Finalisti in porotniki so bili v pričakovanju prihoda preostalih porotnikov. Damijana je povabil Ivan , ki je kmalu zatem zapustil tekmovanje. Danijela je povabila Moniko , Aljaž Petra , Tom pa Andreo . Jan se je odločil, da si jih bo privoščil, Maja pa, da bo zgladila spore, med drugim z Denisom . Slednji je povedal: " Zdaj moramo biti pa složni, da našega favorita spravimo do finala. " V mislih je imel Danijelo, povedal je, da Maji in njej ne zameri za dogodek v šotoru. Maja: " Upam, da se bo držal vsaj tega dogovora."

Finalisti so nadaljevali s tedensko nalogo. Tom in Danijela sta podrla še druga vrata, potem je na vrsto za podiranje prišel šotor. Med opravljanjem so se vračali spomini, medtem pa sta bila na poti na posestvo Monika in Damijan. Monika je bila malodane besna: " Kaj za vraga on tu počne? " Jan je Damijanu takoj povedal, da si je Ivan zlomil prst in je šel domov. Jan: " In zdaj imaš ti priložnost, da si v finalu ... Ker te je Ivan izbral in si lahko namesto njega v finalu. " Damijan: " Brez besed sem. Šok. Definitivno. " Maja ga je spodbudila: " Seveda se boš boril. " Damijan: " Jaz grem na zmago. " Opazil pa je, da je Monika negativno nastrojena: " Po moje je proti temu, da sem jaz letošnji finalist. "

Na posestvo sta prva prispela Andrea in Peter. Andrea je povedala, da je nekoga res pogrešala, in to je seveda bil Tom. Bila je presrečna, ker jo je objel, Aljaž pa je bil mnenja, da si je Tom naredil medvedjo uslugo: " Je takoj do njega stekla, nobenega drugega ne vidi, ima kar temo okoli sebe. " Andrea pa je obljubila: " Bom naredila vse, kar je v moji moči, da Tom zmaga. Bom bila zelo ponosna na njega. "

Porota bo odločala o prvem superfinalistu

Na posestvo je prišla Natalija in naznanila, da bodo porotniki krojili usodo treh finalistov, najprej pa so morali izbrati glavo porote. Glasovanje je bilo tajno, porotniki pa so največ glasov namenili Janu. Natalija je naznanila, da bosta v finalnem tednu dve areni, porotniki pa bodo odločili, kdo se bo obakrat boril. Prvotno bi morali med štirimi finalisti določiti dva para, a ker je Ivan zapustil tekmovanje, bo porota odločila, katera tekmovalca se bosta borila za mesto v superfinalu in kdo bo v superfinale šel brez boja. Natalija finalistom: "To, kar ste posejali, to boste želi."

Lobiranje v polnem zamahu

Aneta in Aljaž sta hitro staknila glavi. Tuhtala sta, da bi lahko na svojo stran pridobila neopredeljenega Damijana. Denisa bi spomnila na to, kaj sta mu naredili Danijela in Maja. Andreo pa bi lahko prepričala, da njen edini glas Tomu ne bi imel nobenega smisla, in bi tako morda glasovala za Aljaža. Maja in Monika pa sta poskušali dopovedati Petru, da ga Aljaž samo izkorišča, toda Petra nista premaknili.