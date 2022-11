Jan je presenetil družino, prva dvobojevalka je Karin

Jan je v dvoboju v spretnosti porazil Karin, ki je tako postala druga dvobojevalka. Po prepiru z Aneto je naznanila, da ima vsega dovolj. Aljaž pa je sklenil, da bo bolj pametno, če bo držal z Aneto, Karin pa je pripravljen obrniti hrbet.

Objem in trening Manji se je zdelo, da sta se po zaupnem pogovoru z Danijelo zbližali. Odločila se je, da jo bo zaščitila po svojih najboljših močeh. Aljaž pa se je oglasil v hlevu in pobaral Karin, ali pred dvobojem potrebuje motivacijo ali jo malce pogreje. In res jo je objel, kar ji je prav dobro delo.

Danijela je grešnima kozloma prijazno odnesla zajtrk, nato pa organizirala trening pred dvobojem. Nekdanji izzivalci in Ivan so upali, da bo zmagala Karin, ki bo morda s tem dobila tudi namig, ki jim bo prišel prav.

Manja novo žrtveno jagnje Manja je Janu zaupala, da jo želijo dati za drugo dvobojevalko. Manja: "In veš, kaj so mi še povedali? Vrzi ga ven." Dodala je, da naj bi to zraslo na Ivanovem zeljniku, a Jan tega ni verjel: "On je samo ovca v tem klanu. To je zagotovo zraslo na Aljaževem in Anetinem zeljniku." Po pogovoru z Manjo je dobil še večjo motivacijo za borbo. Jan si pribori imuniteto, Karin mora v areno Grešna kozla sta se pomerila v dvoboju v spretnosti, v igri Ribolov na suhem. Z vrvjo, na koncu katere je bil kavelj, sta morala k sebi privleči svoje tri vreče. Jan je bil pri tem uspešnejši in je prvi ujel vse tri vreče, medtem ko Karin ni uspelo povleči nobene. Aljaž je ugotavljal, da Jan le ni tako nespreten. Karin je kot poraženka postala prva dvobojevalka, Jan pa se je lahko preselil v šotor.

icon-expand Jan je presenetil družino. FOTO: POP TV

Jan na posebni misiji Jan si je za nov cilj zadal, da bo pred dvobojem rešil Manjo. Karin si jo je namreč želela za nasprotnico, Aljaž pa je obljubil, da bodo to tudi uredili. Jan je iskal namig in ga tudi našel: "Med nama se grešni kozel dviga, hrbet mi kaže, a pred očmi ne vidi namiga." Janu se ni prav nič svitalo: "Boljše bi bilo, če tega sploh ne bi našel." Namig je dal Manji, v igri pa je bil zlati kamenček. Aljaž ne razmišlja s svojo glavo? Zlati kamenček sta iskala tudi Aljaž in Karin, ki je sotekmovalcu v hlevu očitala, da mu drugi perejo možgane in da ne razmišlja s svojo glavo. V mislih je imela Aneto, ki se ji zdi trmasta in gre z glavo skozi v zid, ter obrača stvari sebi v prid. Aljaž je povedal, da se želi prilagajati in ustreči vsem, a tega ne more. Aneta pa je medtem komentirala, češ da se Karin obrača po vetru in ne ve, ali naj gre domov ali ne.

icon-expand Karin je ta dan prekipelo. FOTO: POP TV

Aneta vzkipi, Karin ima vsega dovolj Aneta je ta dan znova vzkipela in se javila za drugo dvobojevalko. Karin je sumila, da je bilo narobe to, da je bila predolgo časa na samem z Aljažem. Karin: "Aneta si v glavi spet ustvarja neke zgodbice, da smo se spet zarotili proti njej." Poudarila je, da želi v areno z Manjo, Aneta pa: "Mogoče si pa jaz želim tega." Karin se je nato razjezila, češ da se ostali več pogovarjajo z Aljažem. Izjavila je, da ima vsega dovolj in da želi domov. Aljaž se je strinjal, da je Aneta paranoična. Karin pa je dodala: "Aneta igra igro žrtvenega jagnjeta. Ves čas se želi žrtvovati, na koncu pa naredi celo zgodbo, tako da se ji dejansko ni treba žrtvovati." Aljaž bi Karin obrnil hrbet Aneta je Aljažu povedala, da se bo umaknila in igrala svojo igro. Karin je obtožila, češ da je ona začela vnašati razdor med izzivalce, in da jo moti, ker se je Aljaž začel postavljati zanjo. Zmedo in kreg med izzivalci je pripisala prav njenim spremenljivim željam glede tega, ali bi šla domov ali ne. Aljaž je odkimaval, a se mu je kljub vsemu zdelo bolje, da bi držal z Aneto. Na koncu je celo izjavil, da bi bil pripravljen obrniti hrbet Karin.