Jan je zapustil posestvo: Ko se vrnem, boste videli

Janu Knezu se je uresničila želja in je po dvoboju z Ambrožem z veseljem odšel domov. Članom družine je položil na srce, naj se ne prepirajo, kasneje pa napovedal, da se bo med njimi začelo klanje. Tudi njega je pred odhodom s posestva presenetilo sporočilo stricev iz ozadja.

'Ta klobuk je največje breme v mojem življenju' Majda se je že trinajsto jutro prebudila v hlevu, kjer se počuti najbolje. Franc pa je pogrešal glavo družine Mario, ki se je umaknila v hišo za goste, potem ko je našla tuj zapis v svojem dnevniku. Žalostilo jo je, ker ni začutila spoštovanja s strani svojih sotekmovalcev, pač pa aroganco. Maria: "Ta klobuk je največje breme v mojem življenju. Oddahnila si bom, ko klobuka ne bom več imela na svoji glavi." Dodala je še, da ne bo dovolila, da bi pometali z njo in da se jih prav nič ne boji. Franc pa se je pritoževal, kajti turistična hiška ni namenjena tekmovalcem. Povedal je, da glava družine vsako stvar obrne po svoje in da jim je pobrala ogromno energije.

icon-expand Maria: "Ta klobuk je največje breme v mojem življenju." FOTO: POP TV

‘Nekateri ljudje tukaj na kmetiji ne spadajo niti v štalo’ Ambrož je povedal, da bo v areni dal vse od sebe, odločil pa se je za dvoboj v moči: “Morava se po moško udariti.” Povedal je, da bo pogrešal družino in druženja, če bo šel domov. Jan pa ni bil prepričan v zmago: “Energijo so mi požrli nekateri ljudje. Nekateri ljudje tukaj na kmetiji ne spadajo niti v štalo, kaj šele na kmetijo.” Pojasnil je še, da ne bi tako kričal na Majdo, če ga ne bi izzvala.

icon-expand Jan: "Nekateri ljudje tukaj na kmetiji ne spadajo niti v štalo." FOTO: POP TV

‘Veš koliko ljudem sem jaz pomagal?’ Maria Francu ni odgovorila na vprašanje, zakaj je prespala v hiši za goste. Namesto tega ga je spraševala, ali se ima za dobrega ali slabega človeka. Franc je povedal, da je dober po srcu: “Veš koliko ljudem sem jaz pomagal?” Toda Marii se je zdelo, da Franc “nase vleče pozornost”. Maria: “No, vidiš, pa imaš spet eno novo temo, da boš lahko še en teden okrog tega ropotal.” Predlagala je, da končata s svojimi nesoglasji, in Franc se je strinjal.

icon-expand Franc in Maria sta si segla v roke. FOTO: POP TV

Aljaž je za Mario agresiven, nespoštljiv in aroganten V areni je bila na tapeti glava družine Maria. Aljaž je povedal, da si jemlje privilegije, saj da je spala v hiši za goste. Glava družine je povedala, da je bila to najboljša rešitev, saj je sotekmovalci ne upoštevajo. Aljaž je omenil, da je poskušal zgladiti spore z njo, a mu ni segla v roko. Maria pa je naravnost povedala, da v svojem življenju še ni srečala tako agresivne, nespoštljive in arogantne osebe. Na očitke, da družini ni predala pravih navodil, pa se je branila, češ da je imela dober načrt, a člani družine njene ideje niso upoštevali in so se izmikali delu.

icon-expand Aljaževa reakcija, ko je slišal Mariino mnenje o sebi. FOTO: POP TV

Jan o sporu z Majdo: Bil se izzvan Jan je povedal, da si želi domov zaradi določenih oseb na posestvu: “Bil sem izzvan, zato sem tako reagiral ... Nikoli se ne pokesam za svoje besede in ni mi žal.” Ambrož je povedal, da je 200-odstotno pripravljen na dvoboj. Nina je na vprašanje, ali bi si želela koga drugega na mestu drugega dvobojevalca, najprej odgovorila z nasmeškom, nato pa je vztrajni Nataliji Bratkovič le odgovorila, da sta se z Ambrožem res povezala.

icon-expand Natalija je izvrtala, da sta se Nina in Ambrož povezala. FOTO: POP TV

Ambrož premaga Jana Dvobojevalca sta se pomerila v igri Vodonoša. Vodo sta morala na svojih ramenih prenašati z ene strani arene na drugo in napolniti vodni stolpec, na poti pa sta morala premagovati ovire. Jan je pri prvem poskusu izgubil ravotežje in po tleh sta mu padli obe vedri. Ambrož je igral pošteno igro in se lepo umaknil Janu, ko se je ta drugič prebijal čez ovire. Kasneje je celo spodbujal Jana, ki mu je šlo malce na smeh, a se je boril naprej. Ambrožu je nato skoraj uspelo dovolj napolniti vodni stolp, a se je moral znova vrniti po vodo, nakar se je tehtnica le prevesila in osvobodila kroglo. Z njo je s precej težavami razbil ključavnico oziroma zaboj, prišel do kladiva, zabil žeblje in si prislužil zmago.

icon-expand Ambrož po odločilnem, zmagovalnem udarcu kladiva. FOTO: POP TV

Jan: Ne prepirajte se Jan se je moral posloviti od sotekmovalcev, pred tem pa je povedal: “Nič hudega, se zgodi. Sem vesel, da grem domov.” Družini je sporočil: “Ne prepirajte se … Razumite se, radi se imejte, pa skupaj delajte.” Tudi Natalija je tekmovalcem položila na srce: “Uspeh na kmetiji je odvisen od vaših odnosov.”

icon-expand Jan je tekmovalcem položil na srce, naj se ne prepirajo. FOTO: POP TV

Franc meni, da si Ambrož taktično pridobiva zaveznice Franc se je umaknil in skupaj s Tadejem in Mattio pripravljal predmete za tržnico. Franc: “Bolje, da se zamotimo z delom, kot pa da tiste pravljice poslušamo.” Opazil je, da je bil na posestvu mir, ko je bil Ambrož v kajži, po njegovi vrnitvi pa so se spet začeli "cviljenje, ropotanje in vpitje". Imel je občutek, da si Ambrož pridobiva zaveznice, da bi se tako izognil kamenčkom. Francu se ni zdel nevaren, zdelo se mu je, da je Jan zanalašč prevrnil vedri, in da bi se v nasprotnem primeru Ambrož obrisal pod nosom.

icon-expand Franc je Tadeju in Matii zaupal svoja sumničenja. FOTO: POP TV

Jan napove klanje na kmetiji Jan je pred odhodom s posestva povedal, da je bila kmetija zanj izziv. Jan: “Mislim, da bo še dosti lepih in grdih stvari. In tu se bo šele zdaj začelo tisto klanje.” Dodal je, da je večini tekmovalcem predstavljal trn v peti. Določil je novo glavo družine, strici iz ozadja pa so tudi njemu namenili sporočilo: “Tvoja pot na kmetiji se je zaključila. Zaenkrat ... Naberi novih moči, kmalu jih boš potreboval.” Jan: “Ko se vrnem, boste videli."

icon-expand Sporočilo stricev iz ozadja tudi za Jana. FOTO: POP TV

‘Nina bo, ker se je tako fajn priliznila Janu’ Tekmovalci so ugibali, kdo bo novi glava družine in Lina je bila direktna: “Nina bo, ker se je tako fajn priliznila Janu.” Nina: “Jaz nimam takega občutka. Jaz mislim, da se lahko v kajži marsikaj dogovori.” Kasneje je dodala še: “Lina pazi se, ko postanem glava družine. Skozi boš gnoj kidala.” Omenila je tudi tihi dogovor z zavezniki, za katerega pa lahko samo upa, da se uresniči.

icon-expand Lina je prepričana, da bo glava družine postala Nina. FOTO: POP TV

