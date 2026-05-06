Kmetija

Jan je želel videti sina, a je bil razočaran

Velenje, 06. 05. 2026 11.15 pred 3 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Su.S.
Kmetija 2026

Jan Zore je bil naslednji tekmovalec, ki je dočakal sporočilo najdražjih. Lepe besede in izkazana podpora so mu veliko pomenile. Bolelo pa ga je, ker ni videl svojega sina, ki ga zelo pogreša.

Jan Zore se je končno razveselil sporočila svojih najdražjih. Ti so se pošalili, da če domov ne bo prišel kot zmagovalec in prinesel denarne nagrade, ga čaka prtljažnik. Jan: "Očitno me samo zmaga reši tega prtljažnika ... Jaz se bom potrudil, da prinesem denar domov." Njegova mama mu je še sporočila: "Jan, bodi močen, iskren, borben. Ostani tak, navijam zate."

Jan je bil hvaležen za lepe besede in izkazano podporo, a je bil razočaran, ker njegova bivša partnerka ni poslala vsaj krajšega sporočila njegovega sina. Jan: "Zelo pogrešam svojega sina, upam pa, da bo vsaj prišel na posestvo, da vidi živali. Upam, da bo bivša partnerka razumela, da je to nekaj povsem normalnega in da je toliko moj otrok, kot je tudi njen."

Ne zamudite nadaljevanja Kmetije nocoj ob 20. uri na POP TV. Oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

