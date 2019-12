Jan Klobasa je prvi superfinalist letošnje Kmetije

Jan Klobasa je v dveh zaporednih dvobojih pokazal premoč nad Marjano Povše in se tako prebil v superfinale. V hiši v gozdu sta trojico zamenjala Rene Šantić in Luka Lampret, ki ju čaka bitka za mesto drugega superfinalista.

‘Vedno pričakujte nepričakovano’ Marjana Povše in Jan Klobasa sta se jutro pred dvobojem ogrevala, a je Jan napovedoval, da je nič ne more rešiti pred porazom. Razkrila sta, da se bo boril Jan, kajti Tilen je po Janovih besedah ‘šalabajzer’. Tilen pa je napovedal, da se bo v primeru poraza odpovedal bratu in se skril v luknjo. Medtem je Rene Šantić našel Natalijino pismo, v katerem je pisalo: "Vedno pričakujte nepričakovano. Se vidimo v areni." Enako pismo so dobili tudi dvobojevalci.

Ogrevanje pred areno FOTO: POP TV

Razočaranje zaradi razpleta v finalu Bojan je v areni povedal, da je razočaran, ker so predstavnice ženskega spola na posestvu za dvoboj izglasovale Marjano Povše. Sam je želel videti moški dvoboj. Opozoril je, da so Janovi zavezniki z Marjano manipulirali in jo zmedli. Danijel je potrdil, da je Marjanina želja bila dvoboj z Luko, a da jim tega ni uspelo uresničiti. Luka je še dodal, da je dvojčkoma v dveh dneh uspelo pridobiti prepotrebno naklonjenost članov porote.

Porota FOTO: POP TV

Jan spretnejši Dvojčka sta Marjano na svojih ramenih prinesla v areno. Člani porote so razkrili vrstni red dvobojev in prvi je bil dvoboj v spretnosti. Dvobojevalca sta morala v igri Gomolj sreče skozi labirint priti do gajbice krompirja, ga z eno roko prinesti do tehtnice in ga tam olupiti toliko, da se je tehtnica prevesila in odkrila ključ za skrinjico, v kateri je bilo 16 delov sestavljanke. Jan je slišal in upošteval Danijelov nasvet Marjani glede zlaganja krompirja na tehtnico in se prvi dokopal do ključa ter začel sestavljati sestavljanko. Prvi jo je tudi pravilno sestavil.

Prva zmaga FOTO: POP TV

Jan z znanjem do superfinala Drug je bil dvoboj v znanju, dvobojevalca sta morala zbrati 9 točk. Sprva sta bila izenačena, nato je Jan udaril mimo z Lipicanci iz Švice. Jan je po še dveh vprašanjih izenačil rezultat, nato pa suvereno prišel v vodstvo in takoj zatem dobil že sedmo točko. Na naslednje vprašanje sta oba z Marjano odgovorila pravilno, zato je bilo zadnje vprašanje odločilno. Jan je zgrabil priložnost, odgovoril pravilno in postal prvi superfinalist letošnje Kmetije.

Prvi superfinalist FOTO: POP TV

Gospodarica Nada ne more zadržati solz Gospodarica Nada je medtem sama obšla posestvo. Spominjala se je, kako so se člani družine lotevali tedenskih nalog. Začeli so v dvomih, nato naloge ponavadi dokončali, a vedno pozabili na kakšen detajl. In tudi tokrat je bilo tako. Prijetno pa je bila presenečena nad hišo, ki je bila kot iz škatlice, z izjemo sobe, v katerih sta spala dvojčka. Tekmovalcem je pred odhodom napisala, naj spakirajo, saj da jih naslednji dan čaka zadnji objem in pozdrav.

Nada briše solze FOTO: POP TV

Marjana: Tanja je dvolična oseba Marjana je bila ponosna, da je prišla tako daleč, kljub porazu se je počutila fenomelano. Spominjala se je samo še lepih trenutkov, ki jih je doživela na posestvu. Je pa komentirala Tanjino obnašanje, češ da jo je članica porote v areni objemala, dan poprej pa naj bi izjavila, da komaj čaka, da gre domov. Marjana: "Tanja je dvolična oseba, to sem že ugotovia. Zadnjič me je vseskozi nekaj 'špikala', ker sem rekla, da ne želim v dvoboj z dvojčkoma. Pa saj jaz ne vem, Tanja, kako lahko igraš tako dvolično osebo? Pri tvojih letih bi pa ja lahko razmišljala bolj trezno."

Marjana je povedala nekaj krepkih o Tanji FOTO: POP TV

Luka in Rene se preselita v hišo v gozdu Marjana se je v solzah poslovila od kravic, ki jih bo strašno pogrešala. Marjana: "Bojim se teh zadnjih trenutkov, ko bomo morali oditi." Luka in Rene pa sta odšla v hišo v gozdu, kjer bosta preživela ure do dvoboja.

S kom se bo Jan pomeril v superfinalu, Renejem ali Luko? FOTO: POP TV