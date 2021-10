Jan izpadel zaradi Ambroževe nepremišljenosti, Stanka obljubi maščevanje

Ambrož je skrivnost četverice iz gozda izdal Nini in Romani, zaradi česar bo vsak teden nekdo izmed njih moral domov. Prvi se je moral posloviti Jan, Stanka pa je obljubila, da se bo maščevala. Tudi Anže je bil jezen na Ambroža in se ga želi znebiti, zato se je povezal z Aljažem.

Imuniteto dobi Stanka Franc je družini do konca prebral pismo stricev iz ozadja, v katerem je pisalo, da je bila četverica, ki živi v gozdu, neuspešna pri prvi nalogi. Pismo se je zaključilo: “Od zdaj naprej bodo vsak teden nekoga iz gozda poslali domov. Enemu od njih boste še pred glasovanjem podelili imuniteto in ga s tem zaščitili.” Franc je takoj pomislil na Stanko, ki je po njegovem mnenju najšibkejši člen: “Ne bomo je dali Ambrožu, ker ga bomo imeli spet na grbi. Tako je.” Člani družine so glasovali, listke z imeni pa je glava družine spravil v škatlo in jo odnesel k ograji. VOYO vam omogoča ekskluzivni enodnevni predogled vsake oddaje.

icon-expand Nekateri člani družine so se veselili neuspeha četverice iz gozda. FOTO: POP TV

Jan in Stanka silno razočarana Anže je našel sporočilo stricev iz ozadja. V njem je pisalo: “Nekdo od vas ni držal jezika za zobmi. Nekateri na posestvu vedo, da ste tu. Naloga vam je torej spodletela in sledi kazen. V gozdu ni več prostora za vse štiri, danes boste nekoga poslali domov. Kdo gre domov, izbirate sami.” Takoj sta se javila Jan in Ambrož, Stanko pa je zanimalo, kdo ni držal jezika za zobmi. Stanka: “Počutim se zelo, zelo izdano.” Jan je dobil potrditev, da ne more nikomur zaupati, Stanka pa je še dodala: “Jaz nikoli ne bi nikogar izdala. Ni pa pošteno, da ima nekdo dolg jezik.”

icon-expand Stanka in Jan sta se jezila na izdajalca. FOTO: POP TV

'Sem ti rešila zadnjo plat' Polona je povedala Romani, da od nje ni pričakovala kamenčka. Polona: “Jaz sem tebe rešila en teden nazaj. Sem ti rešila zadnjo plat.” Pojasnila je, da bi rada Romani odprla oči, če že sama ne vidi, kaj se dogaja na posestvu. Romana pa se je bolj obremenjevala s samim dvobojem, saj si ni želela selitve v hišo v gozdu. Tam bi namreč bila z Ambrožem, zaradi česar bi se lahko začele širiti govorice. Raje bi se vrnila na posestvo ali pa šla naravnost domov.

icon-expand Polona ni pričakovala Romaninega kamenčka. FOTO: POP TV

Jan mora domov Ambrož je v nabiralniku našel škatlo, v kateri so bili glasovi članov družine. Stanka je dobila največ glasov, s tem pa imuniteto. Povedala je, da ji je zelo neprijetno, kajti Jan ni dobil niti enega listka. Nato so začeli z glasovanjem za tistega, ki naj odide domov. Jan in Ambrož sta glas dala sebi, Stanka ga je namenila Janu, ker je želel iti domov. Anže ga je dal Ambrožu, saj se mu je zdelo, da uporablja obratno psihologijo: “Kot da smo vsi neumni. Če hočeš dobiti moj kamenček, imaš ga.” Stanka je imela odločilno besedo, saj ji je pripadala imuniteta, in odločila se je za Jana.

icon-expand Stanka je imela zadnjo besedo, domov je moral Jan. FOTO: POP TV

Stanka obljubi, da se bo maščevala Ko je Gino razkril Anžetu, da je Ambrož njihovo skrivnost izdal Nini in Romani, se je ta razburil: “Jaz mislim, da je Ambrož postal tako naiven, tako lahkomiselen, tako neumen, da je on mislil, da lahko pove novico preko ograje, pa to nekako ne bo povzročilo, da bomo padli pri nalogi.” Stanka pa je obžalovala svojo odločitev, da domov pošlje Jana: “Boljše bi bilo, da bi poslušala sebe, pa bi izdajalci šli domov … Med temi izdajalci mi ne bo prijetno.” Jan: “Upam, da pride tisti trenutek, da bodo dobili svoje.” Dodal je, da je bilo v hiši v gozdu lepše kot na posestvu, saj ni bilo kričanja in hudobije, a sta ga zmotila “laž in zgrešeno zaupanje”, a je to bila nova življenjska lekcija zanj. Ambrož pa je povedal: “O Janu nimam niti ene slabe besede. Veliko mi je dal življenjskih napotkov. Srčno upam, da ko pridem ven, da se bova kdaj srečala.”

icon-expand Stanka je obžalovala svojo odločitev. FOTO: POP TV

Gospodarica Nada prijetno presenečena Tik pred prihodom gospodarice Nade je Franc članom družine naročil, naj pobarvajo strehe kozolcev. Ulovili so zadnje sekunde, delo pa se jim je obrestovalo, saj je bila Nada navdušena. Ko je zagledala pokošen travnik, ni mogla verjeti svojim očem. Nada: “Vse čestitke. Z neizkušenimi kosci ti je to uspelo. Ne vem, kaj si jim obljubil. Tako lepa travica, da bi kar golf igrala tukaj.” Članom družine je priznala, da je bila prepričana v njihov neuspeh. Pohvalila je dekleta za kozolce, fante pa za košnjo.

icon-expand Gospodarico Nado je imelo, da bi na pokošenem travniku igrala golf. FOTO: POP TV

'Tisto, kar sta onadva pokosila, jaz za zajtrk pojem' Ambrož je Franca spomnil, da bi lahko z njimi delili nagrado, saj sta kosila tudi on in Anže. Franc: “Tisto, kar sta onadva pokosila, jaz za zajtrk pojem." Dodal je, da nagrade ne bo delil, da pa lahko dobijo malo solate.

icon-expand Franc bi trojici namesto nagrade dal malo solate. FOTO: POP TV

Nočno lobiranje Anže in Aljaž sta se dobila pri ograji. Anže je prosil Aljaža, naj tekmovalko, ki se jim bo pridružila, prepriča, naj bo na njegovi in Stankini strani. Aljaž: “In kaj imam jaz od tega?” Anže ga je spomnil, da se vendar oba želita znebiti Ambroža, kasneje pa je o Aljažu povedal: “Jaz mislim, da on premalo razmišlja, pa preveč dela.”

icon-expand Anže se želi znebiti Ambroža. FOTO: POP TV

'Če sem naivna, je to moja stvar' Romana in Polona sta se preselili v kajžo. Romana je bila vesela, ker so jo vsi objeli in ji zaželeli srečo. Romana: “Ene par mi jih je pa prišepnilo stvari, ki naj ostanejo zame.” Bilo ji je težko, ker se je morala ločiti od sotekmovalcev. Polona pa ji je v kajži ponovno poslušala dopovedati, da tekmovalci prav dobro vedo, kaj delajo in dodala: “Jaz ne vem, če ti veš, kaj delaš.” Romana pa: “Če sem naivna, je to moja stvar.”

icon-expand Polona in Romana med pomenkom v kajži. FOTO: POP TV

