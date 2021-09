Jan o odmevnem prepiru: Majda mi je zarezala v srce

Da, v areno sem si želel, ampak trditev Franca, da sem namenoma prevrnil vedri z vodo, ne drži. To si je izmislil in zlagal, kajti v vsaki zgodbi, čeprav ni njegova, želi svojo prisotnost. Franc je dvolična oseba in velika klepetulja. Obnaša in obrača se, kakor zapiha veter. Je neiskren človek in velik kričač, njegove besede pa nimajo teže. Dodobra sem ga spoznal in mu v življenju nikoli ne bi zaupal. Danes je z mano, jutri je s tabo. Prepričan sem, da bi v dvoboju z Ambrožem zmagal, v kolikor mi vedri z vodo ne bi spolzeli na tla. Zaradi te situacije sem izgubil voljo, ker je bilo potrebno igro začeti znova, in tukaj sem izgubil čas. To je moje mnenje. Da, Ambrož bi v nasprotnem primeru pogorel.

Da bi se lahko romantično zapletel v kmetiji, sem dojel, da to ni mogoče. Nisem človek na 'horuk' in za eno noč, na takšen način jaz ne pojem. Mladi tekmovalci pa to vse premorejo, a vidim, da je to vse kratek rok potrebe pri njih. (smeh) Človeka je potrebno spoznati in zato mora biti na voljo določen čas. Glede Marie lahko povem, da jo spoštujem kot urejeno, iskreno, dobronamerno žensko s kilometrino. Marija je zaupanja vredna in takšne ljudi enostavno cenim, kaj več pa tukaj ne znam povedati. Prijatelja, znanca pa zagotovo ostaneva še naprej.

Dvoboj v moči mi ni predstavljal neke posebne težave, kajti sem dovolj močan, spreten in tudi po znanju kar efektiven. To sem dokazal že v prvem dvoboju v areni z Aljažem. Zgodila se je nesreča, kot ste lahko videli. Pravzaprav se v dvoboju v areni ne bojim nikogar in med tekmovalci ne vidim posebne konkurence.

Poslovili ste se v zelo napetem tednu, v katerem ste za dramatične zaplete poskrbeli tudi sami. V areni ste povedali, da ste Majdo napadli, ker ste bili izzvani, in da za svojimi besedami tudi stojite. Ste si morda zdaj, ko ste si lahko ogledali oddaje, rekli, da bi morda lahko ravnali drugače, brez žaljivih besed, ki lahko tako zelo zarežejo v srce?

Kmetijo sem si predstavljal res drugačno, delovno in s spoštovanjem do družine. Razočaran sem nad ljudmi, glede šova pa ne. Tukaj s človečnostjo ni kaj opraviti, samo hudobija in zabijanje noža v hrbet. Samo številka si. Nova zgodba več v življenju, za kar pa mi pravzaprav ni žal in ničesar ne obžalujem. Čeprav ni bilo lahko.

Kako pa so prepir z Majdo in Karin videli in komentirali vaši najbližji? Ste bili morda kaj kregani zaradi tega?

Ni v moji naravi, da poskrbim za dramatične zaplete. Bil sem izzvan, tega niso dobro prikazali. Za kar mi je žal … Majda je izzivala z nedelom, podpihovanjem, ogovarjanjem, dobro zna poskrbeti za prepir v družini in ne obvlada niti osnovnega higienskega minimuma pri človeku. Laže, kot da bi ji kdo plačeval, bom povedal kar iskreno, da si ga ***, in take bolne besede, ki res niso resnične. In če bi to počel, bi to bila moja stvar, ne njena. Seveda je vse to izzvalo mojo reakcijo, pa tudi ona je imela žaljive besede zame, zato se ne počutim kot krivec. Če me ne bi izzvala, bi bilo vse v redu. Besede pa so včasih, ko preidejo tako daleč, lahko res žaljive in nekontrolirane. Nisem človek spotikanj, rad imam spoštovanje in nek normalen človeški odnos. Majda mi je zarezala v srce in vrnil sem ji nazaj, publika stoji na moji in njeni strani, vsak pa naj si misli, kar hoče, vso pravico imajo. Temu ne oporekam, kletvice pa priznam, da včasih niso primerne, tukaj so žal nekontrolirano podivjale, ker me je izzivala. Mojih najbližjih, s katerimi imam kontakt, nisem razočaral, saj so se postavili v mojo kožo. Tudi veliko ljudi na spletu je na moji strani in bi enako reagirali. Tudi mediji niso vsega iskreno napisali. Nikoli nisem bil osamljen ne v kraju kjer živim, niti nikjer drugje. Stike imam z mnogimi ljudmi, nastopam in se družim z mojimi glasbenimi kolegi, s sosedi se imam perfektno. Zato so se v takih izjavah zelo zlagali, nisem osamljen in nikoli nisem bil. Da, s hčerami nimam stikov, tega sem se že navadil. Kakor želita, tako sta se odločili in zame se zaradi tega svet ne bo porušil. Spoštujem njihovo odločitev. Imam ljudi in prijatelje, ki me spoštujejo in imajo radi.

Malo za šalo, malo zares, v Kmetijo ste prišli po prepoznavnost, ki bi vam pomagala pri pevski karieri. In s tem prepirom ste ta cilj dosegli, glede na številne objave v medijih. Pa bi si želeli drugačnega zaključka?

Na pevsko kariero glede tega ne bo vpliva. Tisti, ki me poznajo, je ne bodo sodili po reakciji na izzvano z druge strani. Znan pa sem postal trenutno verjetno najbolj v Sloveniji, kolikor opažam. Vse jemljem z rezervo in ne vidim nekega padca. Zaključek sem si želel lep, kot je bil ob vstopu v Kmetijo, za ta spodrsljaj pa nisem krivec jaz in si ga ne pripisujem. (smeh)