Jan: Odzivi ljudi so fenomenalni

V areno si vstopil zelo prešerno razpoložen in si si dal opravka z Nadinim darilom. Smo se že bali, da vsega skupaj ne jemlješ dovolj resno, ampak sta potem oba z Ivanom pokazala veliko mero borbenosti. Zataknilo se je pri lisicah in odvezovanju tistih nesrečnih vozlov. So bili spet krivi tvoji veliki prsti? Ja, (smeh) kot sem že rekel, se bojim vozlov, in evo, kot zanalašč mene čakajo vozli.

icon-expand Jan z Denisom in Valerijo prvi dan na posestvu. FOTO: POP TV

Dvoboj v moči je bil pravi moški spopad, ki ni minil brez poškodb. Ivan je bil na vrsti prvi, ampak videlo se je, da je šlo za nesrečo. Še posebej, če sodimo po tem, kako zelo te je zaskrbelo zanj. Drži? Ja, zelo me je zaskrbelo, ker res ne bi hotel, da ga z 'grdo' igro premagam. Marsikdo je pričakoval, da boš Ivana z lahkoto premagal. Danijela je sumila, da se ti je tvoj nasprotnik po poškodbi zasmilil, zato nisi dal vsega od sebe in pokazal vse svoje moči. Ali je imela prav? Ja, kot sem že rekel, zaskrbelo me je za njega in sem se malo umaknil nazaj. Žal, tako je verjetno moralo biti.

Ali si si kasneje kaj očital, da te je premagal 'dedek'? (smeh) Dedek, ja. Ne, če zdaj pomislim za nazaj, mi ni nič žal. Sotekmovalci so povedali marsikaj na tvoj račun, slišali smo komentarje glede tvoje inteligence, pa glede dela oziroma nedela. Kako bi komentiral vse to, zdaj ko si si lahko ogledal oddaje? Ah, škoda besed za take komentarje, ker tisti, ki so grdo komentirali mene, sami s seboj niso zadovoljni v življenju. Kar se pa tiče dela, sem zelo delaven človek in tudi vedno sem delal, tako da ne vem, zakaj so nekateri imeli toliko povedati čez to.

icon-expand Pred areno se je kratkočasil z Nadinim darilom. FOTO: POP TV

Povedal si, da se v realnem življenju hitro zapleteš v fizični obračun, če ti kdo stopi na žulj. Takšnega smo te videli samo enkrat, ko si narobe razumel Aljaža. Kako pa si se uspel zadrževati v ostalih primerih? Ne, nisem rekel, da se takoj zapletem v fizični obračun, ampak da hitreje 'padem ven'. To ne pomeni, da je vedno fizični obračun. Jah, mi je kar dobro šlo, ker sem se vseskozi zavedal, da je to le šov. Na posestvo si prišel kot samski moški, tam so bila lepa dekleta. Z Manjo sta se lepo ujela, a si rekel, da iskric ni bilo. Kaj bi lahko povedal o vajinem odnosu? Z Manjo sva bila v dobrih odnosih, ampak zgolj prijateljskih, in tudi zunaj ni nič drugače.

Se te je pa 'lotila' Aneta, potem ko ste pregloboko pogledali v kozarec. Kakšni pa so bili komentarji na tiste vroče prizore? Jah, očitno je bilo res preveč alkohola za Aneto. Očitno ji, ko se napije, popustijo zavore. (smeh) Kakšna je bila vrnitev med tvoje domače in koliko žurov si naštel od takrat pa do danes? Zelo sem bil vesel, ko sem prišel domov med ljudi, ki me imajo radi. Uf, definitvno je bila prva žurka za moj rojstni dan, potem pa je bilo še 'par' žurk. Kakšnih odzivov si deležen, odkar si znan obraz letošnje Kmetije, in ali si še vedno samski? Odzivi ljudi so fenomenalni, vedno dobivam same pohvale in res sem jim hvaležen za pozitivne komentarje. Drugo je pa zaenkrat skrivnost.

icon-expand Ali je Jan že oddan, je zaenkrat še skrivnost. FOTO: POP TV

Denarno nagrado, ki bo zdaj romala v druge roke, bi porabil tudi za širitev svojega podjetja. Kakšni pa so tvoji načrti in želje za prihodnost? Ja, žal mi je spodletelo, ampak nič zato. Pridno delam naprej in tako bo ostalo tudi v prihodnje. Kljub temu, da nisem zmagal, bom verjetno čim hitreje razširil svoje podjetje. Ne zamudite nadaljevanja Kmetije nocoj ob 20.00 na POP TV.