Jan se je opravičil Aleksandri, iz srca ji privošči zmago

Tvoja pot v letošnji Kmetiji se je končala tam, kjer se je končala sezona, v superfinalu. Sotekmovalci so bolj kot na Aleksandro April stavili nate. Koliko možnosti za zmago si si pripisoval sam?

Iskreno, v superfinalu sem vedel, da imava z Aleksandro oba realne možnosti za zmago. Nikoli se nisem imel za absolutnega favorita, sem pa verjel vase in v to, da lahko zmagam. Na koncu so odločale malenkosti.

Kmetija 2026 FOTO: POP TV

Aleksandra je igro Met sekire začela bolje, a si v nadaljevanju občutno povedel. Kakšni so tvoji spomini na vajin prvi spopad?

Prvega dvoboja se spominjam kot zelo napetega, saj je Aleksandra pokazala, da je odlična tekmovalka, jaz pa sem skušal ostati zbran in dati svoj maksimum. Na koncu mi je, hvala bogu, uspelo povesti 1:0.

Sledil je dvoboj v znanju, po katerem je Aleksandra nekako po pričakovanjih rezultat izenačila. Ti je morda kaj žal, da si Pratiko skrival, ne pa tudi prebiral?

Mogoče mi je bilo v tistem trenutku malo žal, da se Pratike nisem učil, ampak sem na kmetijo prišel z namenom, da čim več vzamem iz prakse, ne pa teorije. Po bitki je vedno lažje biti pameten. Aleksandra si je zmago v tej igri zaslužila.

Spodrsnilo ti je na zadnji stopnički, v tvojem primeru kar količku. Že med samim bojem si precej pogledoval proti svoji nasprotnici, ki te je na koncu tudi premagala. Ali je bil pritisk enostavno prevelik ali morda nisi dobro prestopil na količek?

Pritisk je bil zagotovo velik, ker sem vedel, da bo odločal trenutek nezbranosti. Mislim, da ni šlo toliko za napačen korak kot za izgubo fokusa in utrujenost med čakanjem na menjavo arene.

Morda bi bil izid drugačen, če bi namesto igre Sova na vereji odločala igra Slepe miši. Slednja je bila prekinjena, potem ko si Aleksandro ugriznil v prst. Kaj te je pravzaprav pičilo?

Vse se je zgodilo zelo hitro in v afektu med borbo. Nisem jaz prijel njene roke in si jo dal v usta. Nikoli je nisem imel namena poškodovati. Vse skupaj se je zgodilo v žaru borbe. Aleksandri sem se tudi opravičil, ker mi je bilo iskreno žal, da je do tega prišlo.

Aleksandrino zmago si kljub jezi in razočaranju sprejel športno, pomagal si postaviti mlaj zanjo in si ji privoščil zmago. Kako si se počutil, ko si brez naziva in denarne nagrade zapuščal posestvo?

Seveda sem bil razočaran, ker sem prišel tako daleč in da mi ni uspelo na zadnji stopnički, potem ko sem tudi povedel z 1:0. Ampak če že nisem zmagal jaz, sem vesel, da je zmagala Aleksandra. Res ji privoščim iz srca, da si uredi življenje in zaživi svoje sanje. Športno sem sprejel poraz.

A povsem praznih rok le nisi odšel domov, saj si v tekmovanju našel ljubezen z Emo Dragišić. Ali te je po prihodu domov čakala ljubezenska drama?

Po prihodu domov me ni čakala drama. Zdajšnja bivša partnerka je vedela že vse, kar se je zgodilo v samem šovu. Kako in na kakšen način, še danes ne vem. Sem pa ji priznal in sprejela je zelo odraslo, pa čeprav sva bila skupaj okoli dva meseca. Vsaka zgodba ima dve plati, ampak danes sem srečen, da sem s kmetije odšel z Emo.

Kako pa je Emo sprejela tvoja mama Anita, ki so jo gledalci imeli priložnost spoznati?

Moja mama je Emo sprejela odlično. Res je, da jo je spoznala malenkost pozneje kot Urško, ampak ni imela nobenih pripomb.

Na posestvu si zelo pogrešal svojega sina. Kakšno je bilo vajino snidenje?

Mogoče se bo slišalo sebično, vendar sem dejansko pogrešal samo sina. Ampak tudi misli nanj sem moral na nekaterih točkah 'odmisliti', drugače bi mi prišlo do živega. Nisem hotel pokazati, kje sem ranljiv. Pomeni mi vse na svetu in res sem komaj čakal, da ga vidim.

Z bratom Žanom sta imela pred superfinalnim dvobojem zelo čustven trenutek. Ali je tekmovanje v kakršnem koli smislu vplivalo na vajin odnos?

Z Žanom sva bila že prej zelo povezana, pa čeprav si tega nisva pokazala. Res je, da sva med seboj zelo tekmovalna in borbena, ker vedno hočeš biti boljši od brata, sploh pa od enojajčnega dvojčka, kar bo priznal vsak, ki ima brata, sploh če sta športen tip osebe. Je pa tekmovanje res prineslo nekaj težkih trenutkov, ampak naju je kot brata na koncu še bolj povezalo.

Kako zelo pa si bil razočaran, ker ne boš postal stric, in ali imaš še kakšno upanje glede tega?

Takrat sem bil res razočaran in šokiran, ker sem si tega želel in tudi njemu privoščil, da naredi ta korak z osebo, ki jo je ljubil. Življenje pa gre svojo pot in nikoli ne veš, kaj prinese prihodnost. Tako da njemu in Urški v novem poglavju, pa čeprav vsakemu v svojem, želim vse najlepše.

Odprte so prijave za novo sezono Kmetije. Kaj bi svetoval vsem, ki razmišljajo o tem koraku?