Jan sluti, da bosta morala s Tilnom spakirati

Ob prihodu že izpadlih tekmovalcev, ki se na posestvo vračajo kot porotniki, bo precej živahno, pa tudi napeto. Denis Šajher Kovačič je napovedal: "Zdaj bodo pa tako plesali, kakor bomo mi peli. Zdaj so ga pa naj***."

Tekmovalci bodo morali izbrati dva člana porote. Predvsem Rene Šantić in Sara Rutar se bosta spraševala, ali je to povezano z njunim dvobojem. Rene se je veselil: "To bi bilo dobro, če bi Denis prišel nazaj, pa če bi lahko zamenjal, bi dvojčka zamenjal z Denisom."