Jan: Verjetno sem res z Marsa padel

Tekmovalci vse od zadnje arene živijo pod eno streho, novo glavo družine pa bo v nocojšnji oddaji Kmetija določila izpadla tekmovalka Andrea. Na posestvo prihaja gospodarica Nada, ki bo pred predajo navodil za novo tedensko nalogo preverila, ali so tekmovalci poskrbeli za red in čistočo v hlevu in hiši. Ko bo zagledala nepospravljena drva in razmetano orodje, ne bo zadovoljna. Poleg Nade prihaja tudi Natalija in družina bo morala izbrati prvega grešnega kozla.