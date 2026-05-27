Jan in Aleksandra spretno do superfinala, Franc je izpadel

Pesem za tri finaliste

V zadnjo areno pred superfinalom so se odpravili Jan Zore, Franc Vozel in Aleksandra April. Dejan Guzej in Igor Mikič sta trojico pospremila z zabavno pesmijo in jodlanjem. Igor: "Zdaj navijamo za vse tri. Dajte vse od sebe, ponosni smo na vas." Aleksandra: "Zdaj pa dovolj šale, zdaj gre pa zares." Povedala je, da je bilo v tekmovanju težko, a hkrati zabavno. Bila je ponosna nase, Jan pa jo je pohvalil kot lojalno zaveznico. Franc je povedal, da se bo boril, Dejan ga je opisal kot prvo sekiro Kmetije. Jan je poudaril, da je bil pošten in da je znal pridobiti zaupanje sotekmovalcev. Igor je opozoril na nekaj njegovih nemoralnih odločitev, Jan pa je vztrajal, da je prišel tekmovat in da v resničnem svetu pravemu prijatelju nikoli ne bi obrnil hrbta.

Jan sprva v vodstvu

Trojica se je pomerila v treh bojih, imenovanih Supernatančni trojček. Prvi troboj je bil Drvarski stolp, v katerem je moral vsak tekmovalec z metom vrvi s kavljem na koncu odpreti svoja vrata. Za vrati se je skrival skupni kup drv, iz katerih so morali zgraditi čim višji stolp. Jan je že s prvim metom odprl svoja vrata in se je lotil postavljanja stolpa. Za petami mu je bila Aleksandra, Franc pa je vrata odprl zadnji, zato je moral pohiteti po drva. Pri postavljanju je dohiteval Aleksandro, a se mu je stolp podrl in ga je moral popraviti. Jan je ob izteku časa postavil najvišji stolp, zato je dobil tri točke, Aleksandra dve, Franc samo eno.

Izenačenje

V drugem troboju z imenom Slepa kocka so morali finalisti vsak v svojo kocko zabiti žeblje. V notranjosti so bile tarče. Kocko so si za začetek dobro ogledali, nato so jo morali zapreti in žeblje zabiti po spominu, zato je boj od njih zahteval natančnost in izredno dober spomin. Najbližje je središčem tarč uspelo žeblje zabiti Francu. Če je bil v prvem troboju najslabši, je bil tokrat najboljši, zato si je priboril 3 točke. Aleksandra je dobila 2 točki, najslabši je bil tokrat Jan, ki je dobil samo eno točko. Finalisti so bili tako izenačeni, zato so se pomerili v dodatnem troboju.

Jan je prvi superfinalist

Tekmovalci so morali v tretji igri Jara kača čim bolj natančno oceniti dolžino vrvi, ki je bila zvita v klobčič. Dolžino so morali zapisati na tablico, najbolj natančen pri tem je bil Jan, ki je postal prvi superfinalist sezone. Jan je bil presrečen: "Noro! Prvič sem bil pod pritiskom. Neverjetno."

Aleksandra ulovi zadnji vlak za superfinale

Franc in Aleksandra sta se pomerila v finalnem dvoboju Čez palec, v katerem sta morala odžagati tri palice, tako da so skupaj merile 430 centimetrov. Žakelj sta morala napolniti s senom, tako da je bila skupna teža žaklja in sena enaka teži kladiva. V tretji spretnosti sta morala iz vsake od petih posod odliti toliko tekočine, da je bila skupna prostornina tekočine vseh posod enaka enemu litru. Franc je bil občutno bolj natančen pri žaganju palic, Aleksandra pri odmerjanju tekočine. Tekmovalka je natančneje odmerila tudi količino sena, tako je postala druga superfinalistka sezone. Aleksandra: "Kar uspelo mi je. Kar z Janom grem jutri še enkrat v areno. Saj ne morem verjeti. Bravo zame!"

Zadnja odločitev porote