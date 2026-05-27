Kmetija

Jan in Aleksandra spretno do superfinala, Franc je izpadel

Velenje, 27. 05. 2026 21.04 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
Su.S.
Kmetija 2026

Franc Vozel, Aleksandra April in Jan Zore so v zadnji superfinalni areni merili svoje spretnosti. Po treh trobojih se je uvrstitve v superfinale letošnje Kmetije prvi razveselil Jan Zore, po dvoboju s Francem pa si je drugo mesto priborila presrečna Aleksandra.

Pesem za tri finaliste

Prijavite se v novo sezono šova Kmetija!

V zadnjo areno pred superfinalom so se odpravili Jan Zore, Franc Vozel in Aleksandra April. Dejan Guzej in Igor Mikič sta trojico pospremila z zabavno pesmijo in jodlanjem. Igor: "Zdaj navijamo za vse tri. Dajte vse od sebe, ponosni smo na vas." Aleksandra: "Zdaj pa dovolj šale, zdaj gre pa zares." Povedala je, da je bilo v tekmovanju težko, a hkrati zabavno. Bila je ponosna nase, Jan pa jo je pohvalil kot lojalno zaveznico. Franc je povedal, da se bo boril, Dejan ga je opisal kot prvo sekiro Kmetije. Jan je poudaril, da je bil pošten in da je znal pridobiti zaupanje sotekmovalcev. Igor je opozoril na nekaj njegovih nemoralnih odločitev, Jan pa je vztrajal, da je prišel tekmovat in da v resničnem svetu pravemu prijatelju nikoli ne bi obrnil hrbta.

Jan sprva v vodstvu

Trojica se je pomerila v treh bojih, imenovanih Supernatančni trojček. Prvi troboj je bil Drvarski stolp, v katerem je moral vsak tekmovalec z metom vrvi s kavljem na koncu odpreti svoja vrata. Za vrati se je skrival skupni kup drv, iz katerih so morali zgraditi čim višji stolp. Jan je že s prvim metom odprl svoja vrata in se je lotil postavljanja stolpa. Za petami mu je bila Aleksandra, Franc pa je vrata odprl zadnji, zato je moral pohiteti po drva. Pri postavljanju je dohiteval Aleksandro, a se mu je stolp podrl in ga je moral popraviti. Jan je ob izteku časa postavil najvišji stolp, zato je dobil tri točke, Aleksandra dve, Franc samo eno.

Izenačenje

V drugem troboju z imenom Slepa kocka so morali finalisti vsak v svojo kocko zabiti žeblje. V notranjosti so bile tarče. Kocko so si za začetek dobro ogledali, nato so jo morali zapreti in žeblje zabiti po spominu, zato je boj od njih zahteval natančnost in izredno dober spomin. Najbližje je središčem tarč uspelo žeblje zabiti Francu. Če je bil v prvem troboju najslabši, je bil tokrat najboljši, zato si je priboril 3 točke. Aleksandra je dobila 2 točki, najslabši je bil tokrat Jan, ki je dobil samo eno točko. Finalisti so bili tako izenačeni, zato so se pomerili v dodatnem troboju.

Jan je prvi superfinalist

Tekmovalci so morali v tretji igri Jara kača čim bolj natančno oceniti dolžino vrvi, ki je bila zvita v klobčič. Dolžino so morali zapisati na tablico, najbolj natančen pri tem je bil Jan, ki je postal prvi superfinalist sezone. Jan je bil presrečen: "Noro! Prvič sem bil pod pritiskom. Neverjetno."

Aleksandra ulovi zadnji vlak za superfinale

Franc in Aleksandra sta se pomerila v finalnem dvoboju Čez palec, v katerem sta morala odžagati tri palice, tako da so skupaj merile 430 centimetrov. Žakelj sta morala napolniti s senom, tako da je bila skupna teža žaklja in sena enaka teži kladiva. V tretji spretnosti sta morala iz vsake od petih posod odliti toliko tekočine, da je bila skupna prostornina tekočine vseh posod enaka enemu litru.

Franc je bil občutno bolj natančen pri žaganju palic, Aleksandra pri odmerjanju tekočine. Tekmovalka je natančneje odmerila tudi količino sena, tako je postala druga superfinalistka sezone. Aleksandra: "Kar uspelo mi je. Kar z Janom grem jutri še enkrat v areno. Saj ne morem verjeti. Bravo zame!"

Zadnja odločitev porote

Franc je tik pred superfinalom zaključil tekmovalno pot v Kmetiji. Franc: "Nič hudega, se ne sekiram." Se je pa namesto njega Igor: "Meni je Franca res iskreno žal. Toliko truda, zgodnjega vstajanja, molže, trdega dela. Vse zaman." Franc je postal porotnik in se je preselil v hišo, Jan in Aleksandra pa sta se morala preseliti v kajžo in tam počakati na superfinalni boj. Pomerila se bosta v igrah Slepe miši, Met sekire in Znanje. Natalija: "Porota, vi imate še zadnjo, a zelo pomembno zadolžitev. Vi boste določili vrstni red jutrišnjih superfinalnih dvobojev."

Kdo bo postal zmagovalec 12. sezone Kmetije, ki bo domov odnesel 50.000 evrov denarne nagrade? Ne zamudite jutri ob 20. uri na POP TV. Oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

kmetija 2026 jan zore aleksandra april franc vozel

Ali se moj otrok razvija "normalno"?
