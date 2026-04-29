Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Kmetija Nemirna kri Mali veliki kviz Vse najboljše novice Na lovu Štartaj, Slovenija! Delovna akcija VOYO Prijavi se
Voyo.si
Kmetija

Jan Zore ostaja, poškodovan zabeležil novo zmago

Velenje, 29. 04. 2026 21.20 pred 5 minutami 3 min branja 0

Avtor:
Su.S.
Kmetija 2026

Jan Zore se je jutro po poškodbi počutil bolje, zato ostaja v tekmovanju in je že zabeležil novo zmago v troboju. Do zlate podkve je prišla tudi Pia Filipčič, ki je našla zlat krompir in v koči na jasi zamenjala Žana Zoreta.

Nova zmaga za Jana

Jan Zore je jutro po poškodbi ugotavljal, da se stanje njegove poškodbe izboljšuje. Nameraval je nadaljevati s tekmovanjem, o predaji pa ni razmišljal. Psihično se je že pripravljal na nov boj za zlato podkev. Trojica se je pomerila v boju Težka vedra. Vsak trobojevalec je moral v višini ramen, z iztegnjenima komolcema in zapestjema obrnjenima navzdol držati dve vedri z vodo. Količina vode v vsakem vedru je bila enaka odstotku teže vsakega trobojevalca. Žan Zore je odnehal prvi, Juš Čop drugi, tako da si je Jan priboril še Žanovo podkev.

Dejan je obupal

Dejan Guzej je po celodnevnem izkopavanju krompirja pod vročim soncem in ob kosu kruha obupoval. Dejan: "Ne da se mi več." Aleksandra April je ocenila, da še ni njegov čas za odhod domov, poleg tega so se ji očitki sotekmovalcev o Dejanovem nedelu zdeli neupravičeni. Ko je Franc Vozel izkopal še zadnji vrsti krompirja, je Dejan šel spat. Franc je nato razjezil še Aleksandro, saj je začel z izkopavanjem na njenem in Piinem delu.

Sumničenja

Lov na zlat krompir se je nadaljeval, a ker še nihče ni našel dragocenosti, so tekmovalci začeli sumiti, da jo je skril Franc, zato da bi zaščitil Žana, Jana in Juša. Pia: "Kako sem lahko to pozabila? Načrtoval je krajo zlatnikov, skriva Pratiko. Kaj ne bo tudi tega zlatega krompirja skril?" Igor je sumil, da Francu pomaga Alenka Weiss, saj se pri izkopavanju ni izkazala, kot je pričakoval. Igor: "Pa saj je ona varna, za koga pa naj bi delala?" Poleg tega je bilo znano, da je Frančeva zaveznica in bi njemu privoščila imuniteto. Igor: "Zakaj bi ona meni pomagala do imunitete?"

Zlat krompir za Pio

Pia je izgubila zaupanje v vse, a je trmasto vztrajala in se je želela dokazati. Ko je bila po prepiru z Aleksandro že povsem obupana, je bila prav ona tista, ki je našla zlat krompir. Pia: "Uspelo mi je! V šoku sem. Jaz sem v šoku. Jaz ne morem verjeti, da je to dejansko res." Skupaj z njo se je veselila Aleksandra, Pia pa je spakirala lepe oblekice in odšla v kočo na jasi. O njenem prihodu so bili obveščeni tudi trije izžrebanci. Pia se je odločila, da nazaj na posestvo pošlje Žana, ki je bil v koči že tri tedne. Pia: "Pojdi se še dol malo potit."

Ali je Franc ogrožen?

Aleksandra je prišla na idejo, da bi izkopani krompir podarila Igorju in Alenki. S tem bi namreč zaščitila Igorja, Dejan pa bi v dvoboj izzval Franca. Prvi dvobojevalec je o načrtu seznanil Igorja, a se slednjemu ideja ni zdela modra. Igor: "Stare mašine se ne kvarijo, pravijo. Franc je kot star plug, ki samo orje vse, kar mu pride pod roko. Zato, če je Dejan pameten, ne bo njega izbral." Bil je prepričan, da bo v resnici izzval Žana.

Največja Aleksandrina navijača

Aleksandra je dočakala videosporočilo svojih najdražjih, sina Žige in hčere Nine. Povedala sta, da jo imata rada, jo pogrešata in mislita nanjo. Žiga: "Vsi upamo, da se res dobro boriš, da daješ vse od sebe in še uživaš zraven. Pa glej, da zmagaš letos." Nina: "Drugače si pa za naju že zmagovalka. Že to, da si se prijavila in da si šla, je največ."

Spremljajte Kmetijo od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1680