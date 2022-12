Janova mama Olga: Ko zasliši harmoniko, mu srce zaigra

Jana so na posestvu obiskali oče, mama in prijatelj, in ko je zaslišal harmoniko, je zavriskal: "To! Končno sem dobil svoje domače, najboljši prijatelj je prišel s harmoniko. To je top!" Prijatelj David Šarc je povedal, da z Janom dostikrat ni najlažje, a kot prijatelja sta nerazdružljiva. Oče Slavko in mama Olga Zarnik pa sta dodala, da ima njun sin zelo rad glasbo in je pravi veseljak. Olga: "Ko zasliši harmoniko, mu srce zaigra." Ko je David znova raztegnil meh, je Jan znova zavriskal in začel poplesavati in prepevati.