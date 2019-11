Janovi očitki sotekmovalcu: Niti malo hvaležnosti ni pokazal

Dvojčka sumita Luko

Glasniki so povedali dvojčkoma, da je nekdo na posestvu v veliki prednosti in le korak od finalnega tedna. Njuna skrivna naloga je bila, da ugotovita, kdo je to, in da najdeta vstopnico za finalni teden. Miha Kavčič: "In če jo najdeta, je ta vajina." Tilen je ocenil, da je to misija nemogoče. Sumljiva sta jima bila Tom in Luka, Tilen je uganil, da je to Luka.