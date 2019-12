Jan in Tilen Klobasa po zmagi v Kmetiji: Odprlo se je ogromno vrat

Jan, od kod ti takšne sposobnosti taktiziranja? Si se morda pripravljal na igro in kako?

Jan: Na igro se nisem kaj dosti pripravljal. Mogoče je bistveno to, da sem dal čustva na stran.

K vajini zmagi sta očitno pripomogla tudi vajina karakterja, kajti imela sta velik vpliv na tekmovalce. Na katere svoje lastnosti sta bila v tej zgodbi najbolj ponosna in kaj bi spremenila? Navsezadnje so vama tekmovalci in tudi gledalci mestoma očitali nespoštljiv odnos.

Jan: Midva sva bila vseskozi prepričljiva in za vsako stvar sva podala logične argumente, ki so vedno vse prepričali.

Tilen, tvoj brat je bil tisti, ki te je menda prepričal k sodelovanju v šovu. Si mu danes hvaležen za to?

Tilen: Na začetku sem bil jezen na Jana, sedaj sem vesel za tako izkušnjo in 50.000 evrov.

Kako pa je bilo spremljati Jana med dvobojem z Marjano in kasneje z Luko? Kako zelo ti je razbijalo srce?

Tilen:Jaz sem vseskozi verjel v Jana, niti za trenutek nisem pomislil na to, da bi lahko izgubil.

Jan vama je uspel priboriti lepo nagrado, bogato plačilo za dobra dva meseca bivanja in dela na posestvu. Že vesta, kam bo šel ta denar in kolikšen del bosta namenila tekmovalcem, ki so vama pomagali do zmage?

Jan:Glede denarne nagrade še nimava jasnih ciljev, porabljala jo bova sproti.

Kako pa bi odgovorila na očitke nekaterih gledalcev, da sta bila v šovu enkrat poražena, nato pa po enem izmed neštetih preobratov dobila drugo priložnost in nadaljevala z igro, kar se jim ni zdelo pošteno?

Jan:Glede na očitke mi je jasno, da so slovenski gledalci zelo ozkogledi in vidijo le to, kar želijo videti. Naj poudarim, da so naju prav sotekmovalci poklicali nazaj, pa čeprav sva od začetka veljala za favorita letošnje kmetije.