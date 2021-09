Janu odklenkalo: Spravil se je nad Majdo

Na Kmetiji, ki si jo lahko dan pred predvajanjem na televiziji že ogledate na VOYO, na plano prihajajo tudi negativna čustva.

Majda nikakor ni našla povezave z glavo družine Mario in odselila se je v hlev, da ne bi spala v istem prostoru z Mario. Vse, kar je od ostalih članov družine slišal Jan, je v njem vzbujalo jezo in očitno je zvečer vse skupaj izbilo sodu dno. Jan je Majdi sprva očital, da nič ne dela in je lena, nato pa vse skupaj le še stopnjeval in pokazal se je Jan, kakršnega do sedaj še nismo videli. Majdo je poniževal, žalil, zmerjal, privoščil pa si je tudi Karin.