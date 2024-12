Jasmin Cerić: Ko je spoznal Petro, se mu je življenje obrnilo na glavo

OGLAS

Jasmin Cerić je v zadnjem tednu Kmetije svoje navijače razveselil z novico, da se mu v življenju dogaja 'nekaj lepega'. Če je bil pred začetkom snemanja samski, se je to spremenilo po zaslugi dekleta, s katero sta se našla na Instagramu, tik pred njegovim odhodom na posestvo. Njune poti so se kmalu križale tudi v živo. Jasmin: "Prvič sva se srečala, mislim da že drugi dan po mojem izhodu, povsem nenačrtovano." In takoj se je med njima zaiskrilo: "Prevzela me je, mislim da že s prvim nasmehom. Njena preprostost, nepokvarjenost in dejstvo, da od mene ni nič pričakovala, je tisto, kar je naredilo razliko."

Jasmin Cerić FOTO: POP TV icon-expand

Jasmin je v tekmovanju pokazal lepe vrednote, poleg delavnosti tudi čut za sočloveka, predvsem šibkejše, in pravičnost. Enako velja za izbranko njegovega srca, ki ga je očarala tudi z drugimi svojimi vrlinami. Jasmin: "Me veseli, da ste v meni prepoznali omenjene vrednote. Ja, Petra je tudi takšna. Mislim, da se drugače niti ne bi uspel zaljubiti. Je pa zagotovo veliko boljši človek od mene. Najbolj je pa pomembno, da sem lahko ponosen na to, da je moja, ne glede na to, na kaj nanese pogovor." Da s Petro misli resno, je potrdil tudi po superfinalni areni. Kot je povedal, bi se v Kmetijo prijavil znova, da pa bi moral za dovoljenje vprašati prav dekle. O tem sta se že pogovorila. Jasmin: "Med gledanjem Kmetije sem se večkrat pošalil, da bi lahko naslednjič šla skupaj. Sicer na veliko govori, da to ni za njo, ampak mislim, da bi bila zelo zanimiva. Zame pa vedno pravi, da me nikoli ne bi želela ovirati pri stvareh, katere si želim. Tako da če bo priložnost še kdaj, mi bo v podporo."