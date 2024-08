Jasmin Cerić po Big Brotherju še v letošnji Kmetiji

Jasmin Cerić se je Sloveniji predstavil v eni izmed sezon slovenskega Big Brotherja osem let nazaj. Od takrat pa do danes je preteklo že veliko vode. Jasmin: " Mislim, da sem takrat bil še dokaj mlečen. Spremenilo se je veliko. Definitivno gledam drugače na življenje. Mogoče sem malenkost bolj umirjen, celo premišljen. " Tudi zato, ker je postal oče mali Sofii . Jasmin: " Če kaj spremeni moškega, je to definitivno očetovstvo. Odklene se ogromno nekih neznanih strahov. Čisto drugače gledam na življenje, ljudi okoli sebe. V bistvu čez noč odrasteš. Nekdo je odvisen od tebe in ne obratno. "

Z mamo njegove deklice, pevko Emo Sladič, sta se žal razšla, a Jasmin pravi, da nikoli več ne bo zares samski: "Ja, najbolj zaradi Sofie. Pa tudi zaradi njene mame. Tudi če sva šla narazen in živiva vsak svoje življenje, še zmeraj čutim, da moram biti tu za njo kadarkoli. Je še zmeraj to mati mojega otroka in bilo bi nepošteno, da ji kadarkoli obrnem hrbet." Pravi pa, da je trenutno na razpotju v svojem življenju: "Kje živeti, kaj delati, postaviti mogoče nove prioritete in podobno. Je pa težko, ker kot pravim, nisem več sam in pri vsaki odločitvi moram upoštevati, kako bo vplivala na Sofio."

Jasmin je sicer podjetnik, ukvarja pa se s strojnimi inštalacijami. V tem je dober, pravi, a mu manjka znanje o podjetništvu, s pomočjo katerega bi lahko njegov posel res zacvetel. Jasmin: "Kar se tiče samega dela, mislim, da res obvladam in se imam za zelo sposobnega. Kar mi pa ne gre najbolj od rok, je pa samo podjetništvo. Tu mi manjka mogoče nekaj znanja in discipline. Definitivno je moja največja napaka, da sem se v to spustil sam oziroma neizobražen glede podjetništva."

Morda pa bo njegov posel zacvetel po letošnji Kmetiji, ki bo drugo resničnostno tekmovanje v njegovem življenju. Jasmin se strinja, da bo izkušnja vsekakor drugačna: "Big Brother in Kmetija sta čisto dva različna koncepta. Mislim, da imaš v Kmetiji lahko kdaj tudi kakšen trenutek zase in se lahko umakneš od preostalih tekmovalcev. To v Big Brotherju ni bilo mogoče."

Težava pa bi lahko bila hrana na posestvu, najraje ima namreč meso, kuhane zelenjave pa ne mara. A Jasmina to ne skrbi preveč: "Iskreno mislim, da ne bo nekih preogromnih težav. Kot je mati govorila meni majhnemu: če si dovolj lačen, je vse dobro za pojesti."