Jasmin o Niku: Ne bosta se samo družila, tudi navijal bo zanj

Poslovil si se v tretjem tednu, po dvoboju z Nikom Trilerjem. Pomerila sta se v moči, ampak je Špartanec ni mogel pokazati, ker je o zmagi odločala tudi sreča. Kako težko je bilo sprijazniti se z dejstvom, da je tvoje poti v Kmetiji konec? S porazom se mi je bilo zelo težko sprijazniti, najbolj zato, ker je na koncu odločala sreča, in ne zgolj moč. Je pa res, da sem zelo hitro na ta poraz nehal gledati kot na nekaj slabega. Kajti to je bila možnost, da sem s Sofio hitreje, kot sem načrtoval.

Nik je bil tvoj zaveznik, a te je kljub dogovoru izzval v areno. Resda sta napovedala, da se bosta po koncu snemanja družila, pa se bosta res? Seveda se bova družila. Vsi smo bili tu z istim razlogom, jaz bi se sicer drugače odločil, ampak nismo vsi isti. Služba je služba, družba pa družba! Vesel sem vseh novih poznanstev in potencialnih prijateljstev! Po Nikovi potezi si se še bolj povezal z Igorjem Mikičem, ki je imel o tebi zelo lepo mnenje. Povedal je, da si pristen, prijazen, uglajen, da imaš lepe vrednote in moralna načela. Sam si ga morda videl kot očeta, ki ni bil prisoten v tvojem življenju. Ali je to začetek lepega prijateljstva, morda celo kakšnega sodelovanja? Ja, z Mišico sva kar spletla lep odnos v zadnjem tednu. Veliko me je motiviral, glede na to, da tega nisem ravno vajen, sem v njem za trenutek mogoče res opazil tisto, česar nisem imel. Definitivno je začetek, upam, da velikega prijateljstva. Kar se tiče pa sodelovanja, bomo videli. Bolj mi je pomembno prijateljstvo. Na tribuni po tvojem odhodu po besedah Ines Dužič ni bilo veselja. Kako pa je bilo pri srcu tebi? Če jim je bilo hudo, bi se pa potrudili, da ne grem v areno. (smeh) Meni je bilo žal, da se zaključuje moja pot na Kmetiji, sem bil pa vesel, ker odhajam k nekomu, s komer sem zares srečen. Preden si se dokončno poslovil, si izvedel za skrivnost, ki jo skriva gozd, in to so štirje gozdarji. Pa si sam že pred tem sumil, da se za vašimi hrbti nekaj plete in da ima Tjaša Vrečič posebno vlogo na posestvu? Sumil sem, da mora nekdo nekje še biti. Ampak sem po porazu čisto odmislil to idejo in sem, iskreno, bil presenečen in šokiran.

Po treh tednih si se vrnil v objem svoje Sofie. Kakšno je bilo vajino snidenje? Moja Sofia mi je bila ves čas vodilo. Najinega snidenja pa ne vem, kdo je bil bolj vesel, jaz ali ona. Je bilo kar malo 'filmsko' snidenje. Tvoja mama ti je pred odhodom na posestvo položila na srce, da je vseeno, kdaj se vrneš, samo da boš na koncu ponosen nase. Ta cilj si izpolnil, kajne? Seveda sem ga izpolnil! Vesel sem, da nihče ne more pokazati s prstom name in si to štejem kot osebno zmago! Kakšnih odzivov pa si deležen? Ljudje so predvsem presenečeni, da sem se spet odločil za takšen podvig. Sicer pa so bili več ali manj pozitivni odzivi. Tiste slabe preslišimo! Za nami so trije tedni tekmovanja. Ali te je ob ogledu oddaj presenetil kateri dogodek ali kateri tekmovalec oziroma tekmovalka? Preseneča me to, da je večina tekmovalcev na koncu bila to, za kar so na druge s prstom kazali. Čast posameznikom. Tekmovalci morajo prehoditi še dolgo pot do zmage in glavne nagrade. Ali je tvoj favorit Igor in ali boš navijal še za koga? Igor me je definitivno pridobil v svoj kot, verjetno za zmeraj. Ampak ne boste verjeli, še zmeraj bom navijal za komplet sobo X, ne glede na vse. Favorit je pa, mislim, da Stane. Bomo videli, kdo bo imel največ sreče!

