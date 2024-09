Jasminu ni uspelo, sreča je bila na Nikovi strani

Nuša, Stanislav in Žiga

Tjaša Vrečič je v gozdu našla sporočilo gozdarjev. Izvedela je, da bodo na dan Tamarine vrnitve s posestva morali ugrabiti tri tekmovalce. Sama mora poskrbeti, da Nuša Šebjanič, Stanislav Travnikar in Žiga Mohar ne bodo glava družine ali prvi oziroma drugi dvobojevalec, saj bodo morali v tem primeru ugrabiti druge tekmovalce. Tjaša je z lobiranjem začela pri Žigu Moharju, ocenila pa je, da je vse odvisno od razpleta v areni.

Motivatorja

Nik se je spominjal, da je v svoji prvi sezoni Kmetije prišel do finala brez arene. Tokrat se je moral boriti že v tretjem tednu. Tudi za Jasmina je bila to prva tovrstna izkušnja v življenju. Presenečen je bil nad tem, da ga je motiviral Igor Mikič. Jasmin: "Nekako edino pri njem začutim tisto iskrenost." Nika je motivirala sestra Maja: "Boriš se zase, zame, za mami, za nečake."

Z žulji do nagrade

Pred areno je na posestvo prispela gospodarica Nada. Povedala je, da so imeli tekmovalci izredno zahtevno nalogo, zato je dvomila, da jim bo uspelo. Najprej je prišla v hlev, kjer pa je jo je zmotil umazan štedilnik. Zadovoljna je bila nad skrbjo za živali, zasluge za to si je lahko pripisal Stanislav. So pa gospodarico zmotili iztrebki okoli hleva. Nad ribnikom je bila bolj navdušena: "Moram reči, da znajo razmišljati in delati z rokami ... Kot da bi ga kupili." Videti je bila zadovoljna z lepo pospravljeno hišo, nakar so jo tekmovalci razveselili s kavo na novem forumu. Sama si ga je sicer zamislila malce drugače, a je bil to njihov prostor. Nada: "Pomembno je, da se boste vi v njem dobro počutili." In naloga je bila opravljena. Nada: "Ta teden so si nabrali kar nekaj žuljev, zato so si zaslužili nagrado. In goske in račke."