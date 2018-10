'Jaz jim ne zamerim nič, so pač neumni!'

Kako si se imel na Kmetiji?

Zame je bila super in zelo lepa izkušnja.

Kako bi komentiral dvoboj z Joelom?

Zame je bil to precej neposrečen dvoboj, saj se mi zdi, da je bila moja vrv veliko bolj ovita kot njegova in tudi daljša, kar je na koncu pripeljalo do mojega poraza.

Ti je žal, da si moral šov Kmetija zapustiti že v drugem tednu?

Seveda mi je žal, ker vem, da je veliko ljudi iz Celja prav zaradi mene prižgalo televizijo in mi je hudo, da nisem mogel za svoje navijače priti do tam, kjer so me videli.

Kaj je bilo na Kmetiji najtežje?

Meni osebno se nič ne zdi težko, saj po naravi nisem len. Se mi da za svojo izbranko iti tudi do Pariza po vrtnico in nazaj, tako da ne vem zakaj bi mi bilo karkoli težko?

Kot kaže sta imela z Aneto še nekatere stare zamere iz Survivorja. Zakaj misliš, da te ni marala zdaj v Kmetiji?

Aneta ni prebolela Survivorja, kar pokaže njeno 'zrelost' v glavi, prav tako Franko. Jaz njima nič ne zamerim, ker se mi zdi to neumno. Upam pa, da sta sedaj zadovoljna dovolj, da pozabita na Survivor, ki je zame že zgodovina in sem zagledan v prihodnost.

Kako bi komentiral sotekmovalce na kmetiji?

Nekateri so preveč zlagani, nekateri preveč arogantni, nekateri preveč naduti, nekateri preveč leni in nekateri pridni. Vsega je bilo dovolj.

Kdo ti je bil najljubši in kdo najmanj?

Najljubši je malo napačna beseda, zato recimo temu raje najbolj ok oseba, to je bil Luka, najmanj pa Nik.