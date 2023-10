'Ko tebe vidim, Žan, jaz vse punce odmislim'

Spor zaradi palačink

Mnenja članov družine po združitvi družin so bila deljena. Klara Vodopivec je bila vesela, da se je to zgodilo: "Da ne bo tega skakanja čez ograjo, pa na trg." Tamara Talundžić pa: "Jaz mislim, da se bomo pobili med sabo." A najprej je počilo med Suzano Bajrić in Matejo Šereg, potem ko je prva povedala drugi, da palačinke vedno zažge. Matejo je to prizadelo, ker je gostinka, Suzana pa je po tistem dobila občutek, da jo ignorira ne samo ona, ampak tudi David Peter Sekirnik. Mateja je na koncu to tudi priznala: "Nisva ti dala prav, samo to ti nisva dala prav in sva te ignorirala." Suzana pa je premišljevala: "Če se enemu zameriš, se potem kar vsi podredijo." Zato je bila tudi vesela selitve v hišo.