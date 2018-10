Sandi izve, da letošnja kmetija izpadlemu tekmovalcu omogoča, da se maščuje tistemu, za katerega misli, da je odgovoren za njegov izpad in tega se neizmerno razveseli: "Toooo! To sem čakal, zdaj bo videl tisti, ki je mene spravil sem, kaj lahko naredi Sandi! Jaz sem še vedno tu, maščevanje je moje! Igra se bo končala, ko jaz to rečem!"