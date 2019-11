Jezna tekmovalka: To je nedopustno in nedovoljeno!

Tom Zupan je za glavo družine imenoval Reneja Šantića in ga obenem posvaril pred sotekmovalci. Ti so se šalili na račun neizkušenega vodje, Marjana Povše pa ni skoparila s kritikami.

Presenetljiva Tomova poteza Tom Zupan je pismo naslovil samo na Reneja Šantića, kar je zmotilo dvojčka. V njem je izpadli tekmovalec zapisal, da se je "obljub treba držati", in Reneju zaželel, da pride do finala. Slednjemu se je uresničila težko pričakovana želja. Poleg tega ga je Tom še opozoril, da ne more nikomur 100-odstotno zaupati, lahko pa se v težkih situacijah obrne na Luko, saj je že v finalu. Z dvojčkoma naj se ne zapleta, saj da sta močna nasprotnika, pazi naj se Adrijane, ki se obrača po vetru, Sara pa se vedno postavlja na prvo mesto, zato naj bo previden tudi z njo. Rene se je odločil, da pisma ne bo prebral tekmovalcem, pokazal jim je samo zapis o imenovanju sebe za glavo družine.

Sreča pod klobukom FOTO: POP TV

Marjana se jezi na sotekmovalce Marjana Povše se je hudovala, ker je Rene omenil pobiranje koruze, ni pa organiziral ostalega dela. Predvsem jo je motilo pomanjkanje skrbi za živali. Marjana: "To bi moralo biti na prvem mestu." Sicer se je jezila že zjutraj, ko je morala sama v hlev, njeni sotekmovalci pa so kartali. Hudovala se je, da jim gredo po glavi samo taktiziranja in zarote, poleg tega se ji je zdelo nesmiselno, da je Rene postal glava družine, saj ni sposoben za to, njegov cilj pa je samo zmaga. Marjana: "Ampak do zmage se je pa treba potruditi."

Tanja pred veliko dilemo Tanja se je obremenjevala z izborom prvega dvobojevalca. Sari je obljubila, da ji ne bo dala kamenčka, a ji je Jan dopovedoval, da ne bo imela nobene koristi od tega, če zmagata Sara ali Adrijana. Odločila se je, da se bo začela postavljati zase. Ne loči plesni od plevela Rene je izvedel, da bodo morali vrt pripraviti za zimo, pospraviti ograjo in zapreti kuhinjo. Gospodarica Nada se je čudila, ker je bil glava družine kljub lahki nalogi zelo zaskrbljen. Družini je namignila, da se lahko prihodnji teden nadejajo posebnega obiska in Tanja je takoj pomislila na svoje domače. Rene je družini predal navodila, vključno s tem, da morajo na vrtu pobrati plesen. Marjana: "Nekdo ki ne loči plesni od plevela, pa res ne vem, če sodi na kmetijo."

Nespretna predaja navodil FOTO: POP TV

Šale na Renejev račun Tekmovalci so se veselo lotili dela. Tilen in Luka pa sta se šalila na Renejev račun, ki je igral vlogo opazovalca. Luka: "On se v bistvu uči in opazuje." Tilen: "Čez ene 35 let bo po moje dojel ..." Luka: "Da je treba delati." Rene je kasneje dobil občutek, da naloge ne bodo opravili.

Smejala sta se kot pečena mačka FOTO: POP TV

Sara ogrožena Zvečer so se nadaljevali pogovori o prvem dvobojevalcu. Jan je zaupal Adrijani, da bo po vsej verjetnosti največ kamenčkov dobila Sara. Tako ne bo mogla izbirati vrste dvoboja, s tem pa bo imela manj možnosti za zmago. Sara: "Ne maram tega, da so ljudje neiskreni, da nimajo jajc priti in v obraz povedati: "Rad bi te dal v dvoboj, zato ker se mi zdiš močna konkurenca." Ne pa, da to delaš za hrbtom in lobiraš za glasove pri ostalih članih družine."

Varni Rene in ogrožena Sara FOTO: POP TV

Luka nazaj k dvojčkoma, Jan po Renejevo pismo Luka se je preselil nazaj v rdečo sobo, kar je izredno razveselilo Tilna in Jana. Luka: "Srce je zdaj tam, kjer mora biti ... Edino, kar manjka, je Tom. Če bi bil Tom, bi bilo pa popolno." Medtem ko sta se Sara in Rene pogovarjala, pa je šel Jan iskat Tomovo pismo in ga je tudi našel.

Jan je našel pismo FOTO: POP TV

