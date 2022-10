Jožica navdušena nad sotekmovalcem: Aljaž, kapo dol!

Jožica Jurjevčič je izgubila voljo, potem ko je njena družina začela taktizirati v prid Aneti. Kljub temu z užitkom spremlja Kmetijo in si na VOYO ogleda vse za naprej in za nazaj, zmago pa privošči resnemu in delavnemu Aljažu.

Družina vas je izbrala za dvobojevalko, ker ste želeli domov. Kljub temu ste v dvoboju z Aneto pokazali borbenost in znanje. Ni prav veliko manjkalo, pa bi zmagali. Ali ste se za konec želeli dokazati ali ste morda v areni znova dobili voljo do tekmovanja?

Res je, izbrana sem bila, da grem v dvoboj z Aneto. Borbenost je bila v meni, vendar volje na žalost ne, ker sem uvidela, da moja družina želi imeti Aneto, da bodo izzivalci skupaj. To me je zablokiralo. Z moje strani ni bilo domotožja ali kar koli drugega, težava je bila edino v taktiki družine.

Jožica obvlada vsa kmečka opravila.

Kje pa ste nabirali znanje, ki ste ga pokazali v dvoboju? V Pratiki ali že prej, v svojem življenju? Znanje imam iz lastnih izkušenj. Tudi pri delu, ki smo ga opravljali, sem določene stvari povedala oz. pokazala in so me člani tudi poslušali. Pratiko sem samo malo prelistala, učila se pa nisem. Vaše slovo od družine je bilo zelo lepo, tekmovalce ste jemali kot svoje otroke in v njihovi družbi ste se imeli zelo lepo. Kaj pa vam bo najbolj ostalo v spominu? Res, moji sotekmovalci so bili sami mladi, mlajši od mojih otrok. Bila sem jim druga mama in to s ponosom. Rada sem jih imela, vsakega na svoj način. Z njihove strani pa sem čutila neke vrste spoštovanja.

V spominu vam bodo zagotovo ostala tudi srečanja z gospodarico Nado. Ob prvem ste bili zelo ganjeni. Zakaj vam je Nada tako zelo pri srcu? Naša gospodarica mi je pri srcu zaradi njene osebnosti, ker je odločna, poštena, in ker točno ve, kaj se da in kaj ne. V spominu mi bo res najbolj ostalo srečanje z njo, pa tudi vožnja v samokolnici s posestva na trg na večer pred dvobojem.

Jožica ne bo pozabila vožnje v samokolnici.

Ste pa pokazali tudi svojo bolj odločno plat, jezili so vas sosedje, saj ste jih sumili, da kradejo jajca. Ali vas je, ko ste si kasneje ogledali oddaje, kaj presenetilo glede tega? Do sosedov nisem imela nikakršnega zaupanja, imela sem jih za manipulatorje. Jajca so bila pa samo še ogenj na bencin. Sploh nisem presenečena nad tem, kar je prikazano. V realnem svetu pa bi odreagirala še bolj agresivno, kot sem pred kamerami. Hudovali ste se, če je kdo povzdignil glas nad vami, a ste tudi do Toma bili zelo ukazovalni, ko je prišel na dnino. Kaj pa vas je takrat pičilo? Dvigovanja glasu in govorjenja drug čez drugega ne prenesem, kajti to sem v otroštvu doživljala vsakodnevno in to človeku pusti posledice. S Tomom je bilo pa malo za šalo malo zares, nič pretresljivega. V glavnem je bil potem smeh in sem mu kasneje tudi vse obrazložila.

Domov ste se vrnili po štirih tednih bivanja na posestvu. Kakšno je bilo srečanje z vašimi najdražjimi? Bili so presenečeni, vsi so bili prepričani, da bom v šovu dalj časa, vendar so bili veseli, da sem znova z njimi. Šov se nadaljuje. Za katerega izmed tekmovalcev boste navijali in zakaj? Šov spremljam vsak dan in si na VOYO ogledam oddaje za naprej in nazaj. Uživam v tem. Navijam pa za Aljaža, ki je tudi moj favorit. Njemu res privoščim zmago. Zakaj? Tako mlad fant, pa ima cilje za naprej, je delaven, resen, ima vse vrline, ki jih marsikateri tridesetletnik nima. Aljaž, kapo dol!

Aljaž je Jožičin favorit.