Jubilejna Kmetija polna novosti: Sara ni tekmovalka, temveč novinarka

Deseta sezona Kmetije prinaša številne novosti. Vnaprej določeni glavi družin, Klara Vodopivec in Tim Novak, sta se pomerila v prvem dvoboju. Tekmovalci pa ne vedo, da je Sara Bajec v resnici novinarka s skrivno nalogo.

Posebnosti desete sezone Tekmovalce nove sezone resničnostnega šova Kmetija sta na posestvu pričakovali voditeljica Natalija Bratkovič in gospodarica Nada Zorec. Natalija je napovedala: "Letošnja sezona bo naše kmete postavljala pred velike, težke, zahtevne dileme." A ne samo zaradi največjih izzivov in najtežjih nalog, nova sezona bo posebna tudi zato, ker gre že za deseto po vrsti, in še nečesa. Natalija je namignila: "Ne bova samo medve spremljali kmetov to leto, pač pa ima naša kmetija svoje oči in svoja ušesa." Glavi družin sta Klara in Tim V novi sezoni sta bili glavi družin določeni vnaprej in to sta najmlajša tekmovalca. V hiši je člane vijoličnih pozdravila mlada Klara Vodopivec. Pridružili so se ji Alen Ploj, Anja Malešič, Domen Ofak, Franc Rajšp, Maja Pavlovič, Marcel Verbič, Sara Bajec, Tamara Talundžić, Tatjana Prevolšek in Žan Simonič. V hlevu pa je Tim Novak pričakal Luko Jurena, Klavdijo Bertalanič, Gregorja Fabricija, Patricijo Virant, Nejca Hočevarja, Nušo Maloprav, Suzano Bajrić, Matejo Šereg, Kristijana Kozoleta in Davida Petra Sekirnika. Nuša je priznala: "Malo se ti solzice nabirajo, ker misliš si, da boš avtomatsko šel v hišo, ne pa v štalo."

Tim si pribori imuniteto, izbere življenje v hlevu Klara in Tim sta se pred prihodom svojih članov v prvi areni sezone pomerila za imuniteto. Natalija: "Zdaj dejansko lahko dokažeta, da na mladih res svet stoji." Pomerila sta se v igri Lov na petelina'. Natalija: "Lani so se v njej pomerili najmočnejši, zdaj sta na vrsti vidva." V sodu, polnem koruze sta morala najti nož in z njim prerezati vrv. S tem sta osvobodila pet stopnic, ki sta ju morala pravilno postaviti in se po njih povzpeti do ploščadi. Na koncu sta morala samo s stopali postaviti lesene stebričke, tako da so bili vsi enake višine. Zmagovalec je bil tisti, ki je nanje prvi postavil petelina, in to je uspelo Timu.

Tim je ob zmagi povedal: "Za to zmago sem res zelo vesel, ampak do konca Kmetije me še čaka zelo veliko aren in zelo veliko zmag." Tekmovalec si je priboril imuniteto, ki pa bi jo izgubil, če bi se odločil za življenje v hiši. Ker tega ni želel, je za svojo družino izbral življenje v hlevu, informacijo pa je nameraval obdržati zase. Družini je povedal, da je odločitev sprejel zaradi cekinov, ki jih je tudi v resnici dobil več od Klare. Prvi dan na posestvu, prva naloga Gospodarica Nada je že prvi dan predala navodila za prvo nalogo. Glavi sta morali člane svojih družin razdeliti v pare. Prvi mora skuhati najmanj tri okusne jedi, drugi par mora pripraviti čim več izdelkov iz lesa, tretji pa sešiti namizni prt. Četrti mora skrbeti za hlev, navodila za petega pa so ostala skrivnost. Zmagovalna družina se bo izognila areni, živela bo v udobju hiše in dobila dodatno nagrado.

Sara ni tekmovalka, temveč novinarka Sara je razkrila, da bi bila zelo rada tekmovalka, a da to ni. Dobila je namreč skrivno raziskovalno novinarsko nalogo. Iz pisma Sari: "Moraš se infiltrirati v skupino, tako da ostali tekmovalci in tekmovalke ne posumijo, da imaš tajno nalogo. Paziti moraš, da te ne pošljejo v areno, na posestvu se ne boriš za glavno nagrado, nikogar ne smeš ovirati na poti do zmage ali mu tja pomagati. Biti moraš nevtralna in profesionalna novinarka Kmečkega lista in uredništvu priskrbeti čim več sočnih podrobnosti s posestva. Ne pozabi, ti si naše oči in ušesa na posestvu." Kmalu je dobila pismo s prvo nalogo. Ugotoviti bo morala, med kom bo prišlo do prvega večjega nesoglasja, pa tudi, kdo je največji vir pozitivne energije na posestvu.