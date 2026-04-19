Juš Čop: Ko je študij obesil na klin, sta mu starša postavila ultimat

Velenje, 19. 04. 2026 10.06

Avtor:
Su.S.
Juš Čop

Juš Čop je bil prepoznaven obraz še pred vstopom v Kmetijo, 23-letnik je namreč uspešen ustvarjalec videovsebin. Ko je na začetku svoje poti študij obesil na klin, sta mu starša postavila ultimat. Jušu je uspelo in danes se mu odpirajo nove priložnosti in ponujajo nova sodelovanja.

Prijavite se v novo sezono šova Kmetija!

Juš Čop se je v tednu svojega hlapčevanja dokazal s svojo delavnostjo, obenem pa zaveznici in prijateljici Emi Dragišić nesebično pomagal, da se je lahko v miru pripravljala na morebitni dvoboj v znanju. Za mestnega fanta je bil teden kar velika preizkušnja. Juš: "Ker prihajam iz mesta, mi je dan tukaj na kmetiji čisti šok, čisto drugačen. Zjutraj me namesto budilke in kavice zbudi osel z ene strani, krava z druge strani, petelin s tretje strani."

Pri delu mu je zagotovo pomagala disciplina, ki jo je pridobil med treningi. Juš je namreč športnik že od majhnih nog. Ko je bil star 4 leta, je začel drsati, nato je prišel na vrsto hokej, ki ga je igral 10 let, vse do srednje šole. Juš: "Je bil pa zelo velik korak zame, ko sem šel iz srednje šole na fakulteto v Ljubljano. Menjava okolja, bila sva 2 fanta in 25 punc tam na wellnessu za maserja. Na teh masažnih delavnicah smo se masirali cel dan. Jaz in ta sošolec sva večino časa ležala, punce pa so se na nama učile masirati, tako da to je bil moj najljubši del."

S koncem srednje šole pa je nastopilo povsem novo poglavje v njegovem življenju. Juš: "Ko se je začela korona, sem na družbenih omrežjih začel objavljati kratke videe, ker sem imel veliko časa." Zanimanje je bilo čedalje večje, številke so rasle. Juš: "In sem potem to delal vsak dan, konsistentno ves čas objavljal." Začel je z malo bolj čustvenimi, ljubezenskimi skeči: "Ker sem imel takrat slabo izkušnjo na tem področju. To se je očitno ljudi precej dotaknilo. Pozneje sem začel snemati še skeče s puncami in odnosi nasploh, kar je še bolj 'potegnilo', ker so se ljudje v tem res našli."

Vmes pa je sprejel pomembno odločitev. Študij je postavil na stran in se povsem posvetil delu, v katerem neizmerno uživa. Starša nad tem sprva nista bila niti malo navdušena. Juš: "Na začetku sta bila zelo proti. Dala sta mi ultimat dva meseca, če mi ne uspe, da moram najti službo." A mu je uspelo in danes se ukvarja izključno z ustvarjanjem videovsebin. Na vprašanje, kaj je najbolj nora stvar, ki jo je posnel do zdaj, odgovori: "Zagotovo snemanje na glasbenem festivalu Tomorrowland. Tja sem šel snemat sponzorsko in imel tudi priložnost snemati z igralci Real Madrida. Res nora in super izkušnja."

Delo, s katerim se ukvarja, s seboj prinaša tudi pisano paleto komentarjev. Med lepimi se znajdejo tudi manj lepi. Juš: "Če sem iskren, se ne sekiram preveč. Bolj mi je neprijetno zaradi družine, ker oni to berejo in jih bolj prizadene kot mene. Jaz sem se pa skozi čas kar navadil, da je to del tega, če objavljaš javno." Posledica slednjega pa je seveda prepoznavnost, ki ga je sprva presenečala, danes pa mu prinaša številne priložnosti in odpira vrata. Med drugim je dobil vabilo na snemanje videospota Jana Plestenjaka, na katerem je neizmerno užival. Juš: "Res dobra izkušnja. Super je bilo sodelovati z nekom, kot je Jan, pa tudi videti, kako potekajo takšna snemanja v ozadju." Ker v tovrstnih sodelovanjih zelo uživa, je vesel vsakega sodelovanja, ki ustreza njegovemu slogu, še dodaja.

Spremljajte Kmetijo od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

  • katalog 15.4
  • tramplolin 15.4
  • regal 15.4
  • visokotlačni čistilec 15.4
  • delavniški voziček 15.4
  • bencinska kosilnica 15.4
  • vrtna hiška 15.4
  • Markiza 300x200
  • plinski žar 15.4
  • Peč za pico 15.4
  • Vrtno pohištvo Daisy
  • Traktorska kosilnica 15.4
  • Paviljon Jakarta 15.4
  • Paviljon milos 15.4
19. 04. 2026 11.02
2 meseca do uspeha, napiši knjigo
