Juš Čop: Ko je študij obesil na klin, sta mu starša postavila ultimat

Juš Čop se je v tednu svojega hlapčevanja dokazal s svojo delavnostjo, obenem pa zaveznici in prijateljici Emi Dragišić nesebično pomagal, da se je lahko v miru pripravljala na morebitni dvoboj v znanju. Za mestnega fanta je bil teden kar velika preizkušnja. Juš: " Ker prihajam iz mesta, mi je dan tukaj na kmetiji čisti šok, čisto drugačen. Zjutraj me namesto budilke in kavice zbudi osel z ene strani, krava z druge strani, petelin s tretje strani. "

Pri delu mu je zagotovo pomagala disciplina, ki jo je pridobil med treningi. Juš je namreč športnik že od majhnih nog. Ko je bil star 4 leta, je začel drsati, nato je prišel na vrsto hokej, ki ga je igral 10 let, vse do srednje šole. Juš: "Je bil pa zelo velik korak zame, ko sem šel iz srednje šole na fakulteto v Ljubljano. Menjava okolja, bila sva 2 fanta in 25 punc tam na wellnessu za maserja. Na teh masažnih delavnicah smo se masirali cel dan. Jaz in ta sošolec sva večino časa ležala, punce pa so se na nama učile masirati, tako da to je bil moj najljubši del."

S koncem srednje šole pa je nastopilo povsem novo poglavje v njegovem življenju. Juš: "Ko se je začela korona, sem na družbenih omrežjih začel objavljati kratke videe, ker sem imel veliko časa." Zanimanje je bilo čedalje večje, številke so rasle. Juš: "In sem potem to delal vsak dan, konsistentno ves čas objavljal." Začel je z malo bolj čustvenimi, ljubezenskimi skeči: "Ker sem imel takrat slabo izkušnjo na tem področju. To se je očitno ljudi precej dotaknilo. Pozneje sem začel snemati še skeče s puncami in odnosi nasploh, kar je še bolj 'potegnilo', ker so se ljudje v tem res našli."

Vmes pa je sprejel pomembno odločitev. Študij je postavil na stran in se povsem posvetil delu, v katerem neizmerno uživa. Starša nad tem sprva nista bila niti malo navdušena. Juš: "Na začetku sta bila zelo proti. Dala sta mi ultimat dva meseca, če mi ne uspe, da moram najti službo." A mu je uspelo in danes se ukvarja izključno z ustvarjanjem videovsebin. Na vprašanje, kaj je najbolj nora stvar, ki jo je posnel do zdaj, odgovori: "Zagotovo snemanje na glasbenem festivalu Tomorrowland. Tja sem šel snemat sponzorsko in imel tudi priložnost snemati z igralci Real Madrida. Res nora in super izkušnja."