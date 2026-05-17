Juš Čop: Moški lažejo, ženske lažejo, številke pa ne

Poslovil si se po mnogoboju v znanju, katerega te ni bilo strah, saj si pred tem dosti prebiral Pratiko. A sta s Pio Filipčič, s katero sta v boj vstopila brez zlatih podkev, nabrala najmanj točk. Kje se ti je zalomilo?

Isreno? Mogoče sem malo preveč blefiral, koliko sem se dejansko učil. (smeh) Prav tako sem imel največ težav pri delu Pratike, povezanem z rastlinami, kjer mi je znanja precej manjkalo.

V areni si priznal, da si Igorju Mikiču razbil zlato jajce, ki sicer ni bilo pravo. Igor je tvojo izločitev komentiral z besedo 'karma'. Tvoj komentar?

Poskusil sem narediti vse, kar je bilo v moji moči, da mu vzamem to imuniteto. Očitno je tokrat mojster prekosil vajenca. (smeh)

Ali obžaluješ kakšno dejanje v tekmovanju ali ne bi spremenil prav ničesar?

Mogoče to, da ne bi vsem verjel vsega na besedo. Lahko bi bil tudi bolj glasen in večkrat jasno povedal svoje mnenje. Drugače pa ne obžalujem veliko stvari. Klana zagotovo ne bi menjal, saj sem si izbral najboljše zaveznike. P. S. - mogoče Francu ne bi pustil blizu ponve, ker sem nekako vedel, da me bo sabotiral. (smeh)

Najbolj si se želel naučiti molže, kar ti je tudi uspelo. Kako pa je s tisto kozo, ki naj bi jo privezal nekje pri svojem bloku, da bi nadaljeval z molžo?

Jesenice so tako daleč od vsega, da koza še vedno išče pot do tja.

Svojim sotekmovalcem si namenil zelo lepe besede in tudi oni so imeli zelo lepo mnenje o tebi. Za Aleksandro April si bil sonček, Franc Vozel te je pohvalil, celo Igor Mikič se je ob tvojih besedah malce omehčal. Koliko ti to pomeni?

Veseli me, da sem jim ostal v lepem spominu, in upam, da so se tudi ob mojem znanju in tudi neznanju zabavali.

Ali te je ob ogledu oddaj kaj presenetilo bodisi v pozitivnem ali negativnem smislu?

Pozitivno me je presenetilo, da smo z mojim klanom tako dolgo držali skupaj in prišli tako daleč kot ekipa. Presenetil pa sem tudi samega sebe, da sem zdržal toliko časa in se vedno izognil areni in kajži. Negativno pa so me presenetile nekatere izjave sotekmovalcev, saj so na izjavah imeli prej drugačno mnenje, kot pa smo se dejansko pogovarjali, še posebej Marki.

Na posestvu si imel domotožje in veselil si se vrnitve med najdražje. Kakšno je bilo vaše snidenje?

Res sem bil vesel, da sem po tolikem času spet videl svoje najbližje. Potreboval pa sem tudi nekaj časa, da sem se spet privadil na jeseniško podnebje. (smeh) Vsi so bili precej presenečeni tudi nad tem, koliko sem shujšal.

V izolaciji si preživel dolgih 12 tednov. Kakšna pa je bila vrnitev v realno življenje?

Po koncu sem si z družbo privoščil zaslužen enomesečni dopust.

Že pred vstopom v Kmetijo si bil uspešen ustvarjalec videovsebin. Ali so številke med predvajanjem še poskočile?

Seveda – moški lažejo, ženske lažejo, številke pa ne. (smeh)

Z ustvarjanjem vsebin pridno nadaljuješ. Kakšne načrte za prihodnost še imaš?

Z ustvarjanjem vsebin definitivno nadaljujem, poleg tega sem dobil tudi nekaj zelo zanimivih in močnih sodelovanj. Pripravljam pa tudi en večji projekt, ki za zdaj še ostaja skrivnost.

Kmetijo si videl tudi kot priložnost za osebnostno rast. Kaj ti je prinesla ta izkušnja?

Po tej izkušnji definitivno bolj cenim hrano in realne odnose. Mislim tudi, da sem psihično precej bolj dozorel in se naučil bolje delovati pod pritiskom. Pa še nekaj kmečkih navad sem osvojil. (smeh)

Juš Čop FOTO: POP TV

Zmago si najbolj privoščil Janu Zoretu. Ali je ostal tvoj favorit?

Seveda, z Janom se druživa tudi zunaj šova in je res super oseba.

Odprte so prijave za novo sezono Kmetije. Kaj bi svetoval vsem, ki razmišljajo o tem koraku?