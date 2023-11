Jutri finale pred finalom, Marcelov nasprotnik v areni bo Žan

Družina je za nasprotnika Marcela Verbiča izbrala Žana Simoniča, zato se obeta napet dvoboj. Tim Novak se je veselil, ker sta v kajžo morala največja favorita za zmago. Teden se zanj in njegov klan ne bi mogel bolje končati.

Suzana: Spet dan za solze Družina je s težavo čakala na tržnico, na kateri so morali kupiti sestavine za izvedbo tedenske naloge. V okviru le-te so morali speči krofe in skuhati golaž. Tekmovalcem se je zdelo, da bodo prej dokončali hiško kot zaključili s kulinaričnim delom naloge. Pa je Luka le prišel in Mateja Šereg je prevzela nakupovanje ter bila na koncu zadovoljna. Mateja je razporedila tudi delo za pripravo golaža. Suzani Bajrić je naložila rezanje čebule. Suzana: "Edini dan, ko sem mislila, da ne bom jokala, pa evo, tri tone čebule. Zdi se, da je spet dan za solze."

Marcel čuti, da je Žan ogrožen Marcel Verbič je upal, da bo družina za njegovo nasprotnico v areni izbrala Matejo ali Patricijo Virant. Marcel: "Potem se jaz jutri potrudim, ju vržem ven in sem nazaj v hiši." Kasneje ga je Žan Simonič povprašal, koga si želi v areni, pri tem pa je bil vidno slabe volje. Marcel: "Z Žanom se ne da pogovarjati, ker je jezen, ker nima moči. Mislim, da on ve, da bo on na vrsti. Da bo on drugi dvobojevalec."

Žan bo moral v dvoboj z Marcelom Glasovanje tokrat ni bilo tajno in Marcel se je veselil, da bo izvedel, kdo je izdal njegov klan. Suzana je kamenček namenila Francu Rajšpu, Marcel je glasoval za Matejo. Nuša Maloprav je kamenček dala Žanu, Tim Novak je storil enako. Patricija je prav tako glasovala za Žana, David Peter Sekirnik se je odločil za Franca. Slednji je glasoval za Žana, Mateja se mu je pridružila. Žan je glasoval za Matejo, Alen Ploj pa je svoj kamenček namenil Žanu, ki je postal drugi dvobojevalec.

Žan se je kljub temu, da je bil izbran za drugega dvobojevalca, lotil dela. Pojasnil je, da se namerava vrniti nazaj na posestvo. Žan: "Zakaj me ne bi v hiši čakala nagrada?" Če bi zapustil tekmovanje, bi hiško, kot je povedal, imel za spomenik. Suzana pa je komentirala, da je njihov klan razpadel in da bo zagotovo napeto, da pa ne misli jokati zaradi Žana. Samotarja Marcel in Žan Marcel se je počutil odrinjenega, zdelo se mu je, da se odnosi vsak dan spremenijo in da ne ve več, komu lahko zaupa. Marcel: "Zato pa se tudi držim malo nazaj, ker ne veš, kdo ti bo porinil nož v hrbet." Povedal je, da je še vedno motiviran, njegov cilj pa je osvojiti glavno nagrado. Enako je razmišljal tudi Žan, ki se mu je prav tako zdelo, da nima veliko zaveznikov. A ga ni skrbelo, pričakoval je, da se bo to spremenilo, ko se bo vrnil na posestvo. Marcel je bil mnenja, da bo nekdanjim zaveznikom žal, ker so zapustili klan. Ni se mu zdelo prav, ker so na posestvu tekmovalci, ki po njegovem mnenju niso dovolj pokazali in nimajo nobenega znanja. Izpostavil je kar vse tekmovalke, Franca in celo Alena.

Tim: Teden se ne bi mogel bolje končati Tim se je veselil, ker sta bila največja favorita za zmago v kajži in ker je Žanov klan razpadel. Tim: "Teden se ne bi mogel bolje končati." Bil je ponosen nase in na svoje zaveznike, da so se držali dogovorov. Dodal je še, da je Žanov klan naiven in ne zna razmišljati. Spraševal se je, kako so sploh prišli do ideje, da so ženske stopile skupaj, ko pa je vsaka kamenček dala drugemu tekmovalcu.