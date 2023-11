Umetnost preobleke in šov Kmetija na prvi pogled nimata veliko skupnega. Kraljica preobleke Glupa Pupa Kunt je v 11. epizodi spletne oddaje Kmetija: Cela štala razkrila, kaj šov in to umetnost povezuje. Velika oboževalka šova je ob tem delila tudi svoje poglede na aktualno sezono.

Prijavi se v novo sezono Kmetije. Glupa Pupa Kunt je letošnja zmagovalka tekmovanja Majska kraljica, na katerem v slovenski prestolnici za krono tekmujejo kraljice in kralji preobleke. A to ni vse. Glupa Pupa je tudi velika oboževalka šova Kmetija. V 11. epizodi spletne oddaje Kmetija: Cela štala nam je zaupala, kdo je letos njen favorit, kdo ji ni pri srcu, komu izmed tekmovalcev je najbolj podobna ter kaj imajo skupnega kraljice preobleke in Kmetija. Kmetijo lahko spremljate med ponedeljkom in četrtkom ob 21. uri na POP TV in dan prej na VOYO. Vsak teden pa na 24ur.com ne zamudite novega dela spletne oddaje Kmetija: Cela štala.