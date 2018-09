V Kmetiji se bodo kresale ljubezenske iskre

Za nami je že izjemno razburljiv prvi teden težko pričakovanega šova Kmetija, v katerem smo do sedaj že pričali nenavadnim preobratom. Le kaj nas še čaka? Vsak petek po Kmetiji bomo v živo gostili enega izmed izpadlih tekmovalcev. Tokrat je bila z nami Natalija Bratkovič, voditeljica šova. Kaj vse nam je zaupala, pa si poglejte v priloženem posnetku.

Po petkovi oddaji Kmetija smo v živo gostili voditeljico šova, Natalijo Bratkovič. Z njo smo se pogovarjali o pestrih dogodkih in nepričakovanih preobratih prvega tedna šova, Natalija pa je odgovorila tudi na nekaj vprašanj, ki so ji jih zastavili uporabniki družbenih omrežij Facebook inInstagram. Voditelja oddaje Kmetija v živo, Katja in Borut, sta tudi sama poskušala izvedeti podrobnosti iz prihajajočih delov oddaje – v posnetku pa si lahko pogledate, kakšne odgovore jima je bila pripravljena zaupati Natalija.

Voditeljica ni želela razkriti imen, a je priznala, da bomo pričali ljubezenskim iskricam FOTO: POP TV

Na vprašanje o tem, ali se v Kmetiji morda že krešejo kakšne ljubezenske iskrice, je voditeljica premeteno odgovorila: ''Vedno je potrebno pogledati več faktorjev, zakaj sploh prihaja do 'šušli-mušli' parčkov ... Celotno okolje je drugačno, obstajajo najrazličnejši vplivi, na katere gledalke in gledalci morda sploh ne pomislijo ...'' Konkretnih imen tekmovalcev nam ni želela razkriti, saj pravi, da bi rada ta užitek prihranila gledalcem in gledalkam: ''Rada bi, da vsi gledalci doživijo to zanimivo dogajanje na svojevrsten način.'' No, eno drži kot pribito – ljubezenski prizori nas še čakaja, a kot pravi Natalija: ''Vse ob svojem času.'' O svoji voditeljski vlogi je Natalija dejala: ''Moja vloga je jasna, povezovalna. Jaz sem njihova zaupnica, jim pomagam, ko potrebujejo kakšen nasvet, jih med vrsticami malo usmerim in nakažem poti, na katere sami niso pomislili ...'' Na vprašanje, koga izmed vseh tekmovalcev bi najraje izbrala za sovoditelja ali sovoditeljico, je odvrnila: ''Težko bi izbrala enega – odvisno, o čem bi bilo govora. Če bi z nekom morala komentirati delo letošnjih članov družine, bi zagotovo izbrala Franca ali Zdenko. Onadva sta prava kmetovalca, imata znanje, za katero mislim, da sta ga v prvem tednu že uspela dokazati ... Če bi želela malo več smeha, bi izbrala Joela ali Nika, saj sta bolj navihana. Če bi želela direktne odgovore, brez dlake na jeziku, bi se odločila za Miho ... Vsak izmed tekmovalcev ima 'nekaj' in če bi izpostavila samo enega, bi storila krivico vsem ostalim.''

Natalija se trudi ostati objektivna FOTO: POP TV

'Pravična Natalija' se trudi ostati čimbolj objektivna, o sebi pa pravi, da je v resnici oseba, ki se rada smeji in zabava, da jo letošnje sproščeno okolje Kmetije še posebej veseli, saj se dobro razumevanje ekipe na terenu odraža tudi na samih oddajah, da je osebno večni optimist in obenem analitik, ki se težav loti tako, da jih razstavi na prafaktorje. Ob tem se pošali, da je temu najverjetneje tako zaradi njenega znamenja, saj je po horoskopu devica. Čeprav se je voditeljica držala lastnega etičnega kodeksa in ni želela razkriti sočnih in pikrih podrobnosti, na katere sta upala Borut in Katja, je še enkrat poudarila, da letošnja, sodobna Kmetija, ne bo takšna, kot smo jo bili vajeni do sedaj. Tekmovalce in tekmovalke čakajo še večji preobrati od tistih, ki smo jim lahko pričali v prvem tednu šova.

Katja in Borut bosta vsak petek v živo gostila enega izmed izpadlih tekmovalcev šova FOTO: POP TV