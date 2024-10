Kako bo Mikič reagiral na darilo iz gnoja?

Kako se bo razvila romanca med Timom in Nušo? Ali bo med Mikičem in Timom naslednji teden počilo? Je bila tedenska naloga zares tako težka in kje je bolje spati – med sovražniki v hiši ali s prijatelji v hlevu? Na ta in številna druga vprašanja so v prvi epizodi pogovorne oddaje Kmetija: Cela štala odgovorili simpatični komentatorji Alen Podlesnik, Teja Muhič in Matic Herceg.