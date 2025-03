Kako nastaja Kmetija: v zakulisju ene največjih resničnostnih oddaj

Snemanje oddaje poteka dva meseca na idilični lokaciji sredi neokrnjene narave, kjer je postavljeno posestvo, na katerem živijo in delajo tekmovalci. Ekipa, ki šteje okoli 70 ljudi, biva v bližini in vsak dan spremlja dogajanje na terenu. Delo poteka pretežno na prostem, nekaj pa je tudi pisarniškega urejanja posnetega materiala. "Taka snemanja so edinstvena dogodivščina. Kljub napornemu delu se med sodelavci splete tesna vez, pa tudi kakšna zabava se kdaj zgodi," pravi kreativni producent Igor Bratož.

Ključno vlogo pri nemotenem poteku snemanja imajo organizatorji in ustvarjalci vsebin. Na Pro Plusu trenutno iščejo okrepitve na teh dveh delovnih mestih. Organizator skrbi, da snemanje poteka tekoče – načrtuje dnevne snemalne plane, koordinira ekipe in vodi evidenco nočitev, prehrane ter stroškov. "Na dnevni bazi sestavlja dispozicije glede na potrebe snemanja, usklajuje delo snemalcev, tonskih mojstrov in drugih članov ekipe ter hitro odreagira na morebitne spremembe," razlaga producent projektov Matevž Križaj.

Ustvarjalec vsebin oziroma reality reporter je na prvi bojni liniji pri lovu na zgodbe. "To so naši najboljši opazovalci, ki spremljajo odnose med tekmovalci, prepoznajo zanimive trenutke in jih zabeležijo. Ko odkrijejo zgodbo, nanjo usmerijo snemalce, nato pa s tekmovalci opravijo intervjuje," pojasnjuje Bratož. Poleg tega se v "bazi" lotijo urejanja posnetega materiala in skrbijo, da je vsaka zgodba ustrezno predstavljena.

Delo na Kmetiji ponuja edinstveno priložnost za pridobivanje dragocenih izkušenj. Organizatorji se učijo upravljanja časa, logistike in hitrega prilagajanja situacijam, ustvarjalci vsebin pa razvijajo analitične sposobnosti, komunikacijske veščine in čustveno inteligenco. "To je priložnost za vse, ki jih zanima dinamično delo v televizijski produkciji. In ne pozabimo – smo vrhunska ekipa, pri delu pa se tudi zabavamo!" sklene Bratož.