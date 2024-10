Kako se bo odločila gospodarica in kdo bo moral v areno?

Družini sta zaključili s tedensko nalogo in po odločitvi gospodarice Nade bo znano, kateri par dvobojevalcev bo moral v areno. V kajži čakajo Marcel Verbič in Stanislav Travnikar ter Žan Hronek in Igor Mikič. Marcela bo razočarala novica o morebitni sabotaži, v kar pa Maja Triler ne verjame.