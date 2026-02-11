Kar 12 glasov za Nušo: Najnižja točka, na katero lahko padeš

Franc je neuradna glava

Juš Čop in glava družine, Pia Filipčič FOTO: POP TV

Pia Filipčič je kot glava družine dobro vedela, kaj vse morajo postoriti, da bo naloga opravljena. A je tudi Franc Vozel opravljal vlogo glave družine, Dina Kurtovića je nagnal na njivo, kjer se je trudila samo Aleksandra April. Franc: "Moške roke nimajo v kuhinji kaj delati ... Ti otroci, če res malo ne zavpiješ nanje, ni nič od nič." Ko je izvedel, da nekaj tekmovalk še spi, je na njivo nagnal še njih. Franc: "Nekateri delajo, drugi se švercajo. Ampak pri meni tega ni, če delamo vsi, delamo vsi. Če bomo ležali, bomo ležali pa vsi." Želel je, da bi dobili cekine in malo bolje jedli.

Kar 12 glasov za prvo dvobojevalko Nušo

Nuša Šebjanič je bila prepričana, da bo prva dvobojevalka. Občutek je ni varal. Aleksandra je komentirala njeno nedelo, smilili so se ji njeni sotrpini v hlevu, ki so se trudili. Pia je komentirala, da potemtakem za Nušo ni prostora na posestvu, s čimer se je strinjala večina. Mark Baržić je glasoval za Urško Gros, Nuša prav tako. Urška se je odločila za Nušo, Jan Zore za Marka. V hiši je Juš Čop edini glasoval za Urško, vsi ostali so glasovali za Nušo. Slednja je tako dobila kar 12 glasov in se je veselila odhoda v kajžo, ne pa tudi stresa pred dvobojem. Nuša: "Po drugi strani je to najnižja točka, na katero lahko padeš tukaj na kmetiji."

Igor in Nuša sta zgladila odnos

Igor Mikič se je odpravil na posestvo, da bi se lažje odločil, komu naj nameni zlat in komu črn oreh. Nušo je lepo pozdravil in objel: "Jaz sem se letos odločil, da jo spoznam kot punco, ker mislim, da se za temi očmi skriva eno dobro srce in čista duša, ampak ne zna pa manevrirati s to kmetijsko igro." Tudi Nuša ga je bila vesela in natančno mu je poročala o dogajanju na posestvu. Pia mu je takoj zatem razkrila, da je Nuša povzročala težave na kmetiji, zato je v tem tednu na tapeti. Franc, ki ga je Igor opisal kot legendo Kmetije, pa je bil jasen, da gleda na delo in od tega ne odstopa. Igor je povedal, da ne bo taktiziral in da bo večkrat zagrabil za delo.

Zabava in razkritja v hlevu

Hlapca in dekli so ponoči zakopali bojno sekiro in se spet zabavali. Nuša: "Vesela sem, da je energija v hlevu spet v najlepšem redu. Vseeno ne vem, če je to moj zadnji teden na kmetiji, tako da bi ga rada preživela karseda lepo." Jan je na Nušino vprašanje, kaj ima z Emo, povedal: "Jaz pa Ema sva v prijateljskem odnosu." Nuša: "Sem videla včeraj zvečer, ko so se kamere ugasnile." Urška: "Kaj si delal z Emo?" Jan: "Prišla se mi je opravičit, ker se je malo preveč sprostila punca."

Kdo bo Nušin nasprotnik?