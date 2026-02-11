Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Kmetija Nemirna kri Na lovu Štartaj, Slovenija! VOYO Prijavi se
Voyo.si
Kmetija

Kar 12 glasov za Nušo: Najnižja točka, na katero lahko padeš

Velenje, 11. 02. 2026 21.19 pred 5 minutami 3 min branja 0

Avtor:
Su.S.
Kmetija 2026

Tekmovalci so z veliko večino za prvo dvobojevalko izglasovali Nušo Šebjanič, ki bo morala v areno že drugič zapored. Podpira pa jo Igor Mikič, ki ji je po sporu v prejšnji sezoni Kmetije dal drugo priložnost.

Franc je neuradna glava

Juš Čop in glava družine, Pia Filipčič
Juš Čop in glava družine, Pia Filipčič
FOTO: POP TV

Pia Filipčič je kot glava družine dobro vedela, kaj vse morajo postoriti, da bo naloga opravljena. A je tudi Franc Vozel opravljal vlogo glave družine, Dina Kurtovića je nagnal na njivo, kjer se je trudila samo Aleksandra April. Franc: "Moške roke nimajo v kuhinji kaj delati ... Ti otroci, če res malo ne zavpiješ nanje, ni nič od nič." Ko je izvedel, da nekaj tekmovalk še spi, je na njivo nagnal še njih. Franc: "Nekateri delajo, drugi se švercajo. Ampak pri meni tega ni, če delamo vsi, delamo vsi. Če bomo ležali, bomo ležali pa vsi." Želel je, da bi dobili cekine in malo bolje jedli.

Kar 12 glasov za prvo dvobojevalko Nušo

Nuša Šebjanič je bila prepričana, da bo prva dvobojevalka. Občutek je ni varal. Aleksandra je komentirala njeno nedelo, smilili so se ji njeni sotrpini v hlevu, ki so se trudili. Pia je komentirala, da potemtakem za Nušo ni prostora na posestvu, s čimer se je strinjala večina. Mark Baržić je glasoval za Urško Gros, Nuša prav tako. Urška se je odločila za Nušo, Jan Zore za Marka. V hiši je Juš Čop edini glasoval za Urško, vsi ostali so glasovali za Nušo. Slednja je tako dobila kar 12 glasov in se je veselila odhoda v kajžo, ne pa tudi stresa pred dvobojem. Nuša: "Po drugi strani je to najnižja točka, na katero lahko padeš tukaj na kmetiji."

Igor in Nuša sta zgladila odnos

Igor Mikič se je odpravil na posestvo, da bi se lažje odločil, komu naj nameni zlat in komu črn oreh. Nušo je lepo pozdravil in objel: "Jaz sem se letos odločil, da jo spoznam kot punco, ker mislim, da se za temi očmi skriva eno dobro srce in čista duša, ampak ne zna pa manevrirati s to kmetijsko igro." Tudi Nuša ga je bila vesela in natančno mu je poročala o dogajanju na posestvu. Pia mu je takoj zatem razkrila, da je Nuša povzročala težave na kmetiji, zato je v tem tednu na tapeti. Franc, ki ga je Igor opisal kot legendo Kmetije, pa je bil jasen, da gleda na delo in od tega ne odstopa. Igor je povedal, da ne bo taktiziral in da bo večkrat zagrabil za delo.

Zabava in razkritja v hlevu

Hlapca in dekli so ponoči zakopali bojno sekiro in se spet zabavali. Nuša: "Vesela sem, da je energija v hlevu spet v najlepšem redu. Vseeno ne vem, če je to moj zadnji teden na kmetiji, tako da bi ga rada preživela karseda lepo." Jan je na Nušino vprašanje, kaj ima z Emo, povedal: "Jaz pa Ema sva v prijateljskem odnosu." Nuša: "Sem videla včeraj zvečer, ko so se kamere ugasnile." Urška: "Kaj si delal z Emo?" Jan: "Prišla se mi je opravičit, ker se je malo preveč sprostila punca."

Kdo bo Nušin nasprotnik?

Dino je bil v skrbeh, saj se je govorilo, da bo na tapeti za drugega dvobojevalca. Nuša mu je tudi sama povedala, da ima največ možnosti za zmago, če se pomeri z njim. Gregorju Merdausu in Pii je razkril: "Mikič je meni rekel, da meni ne bo dal črnega (oreha) in jaz mu verjamem na besedo." V skrbeh pa bi morala biti tudi Ema Dragišić, saj so tekmovalci omenili tudi njo.

Spremljajte Kmetijo od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

kmetija 2026 nuša šebjanič

Franc bo udaril po mizi: Spokajte se dol!

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ukradeni otroci: Starši ogorčeni nad zavrnitvijo poročila
Anamaria Goltes v kopalkah dva meseca po drugem porodu
Anamaria Goltes v kopalkah dva meseca po drugem porodu
Pisateljica, ki je otrokom dala krila domišljije – Ela Peroci
Pisateljica, ki je otrokom dala krila domišljije – Ela Peroci
Žiga Florjan Sedevčič: "Hčerko moraš naučiti, na kaj ne sme pristajati"
Žiga Florjan Sedevčič: "Hčerko moraš naučiti, na kaj ne sme pristajati"
zadovoljna
Portal
Pri 65. je pozirala v kopalkah
Tina Maze objavila fotografijo, na kateri je v fantastični družbi
Tina Maze objavila fotografijo, na kateri je v fantastični družbi
3 vadbe za vse, ki želite narediti nekaj zase
3 vadbe za vse, ki želite narediti nekaj zase
Kdo je mož naše olimpijke Nike Vodan?
Kdo je mož naše olimpijke Nike Vodan?
vizita
Portal
So stari Rimljani iztrebke res uporabljali za zdravilo?
Nova odkritja o ledvičnih kamnih razkrivajo, da smo se o njihovem nastanku motili
Nova odkritja o ledvičnih kamnih razkrivajo, da smo se o njihovem nastanku motili
V UKC Maribor dva nova stokratna darovalca krvi
V UKC Maribor dva nova stokratna darovalca krvi
Kaj lahko pomaga preprečevati globoko vensko trombozo
Kaj lahko pomaga preprečevati globoko vensko trombozo
cekin
Portal
Za toliko se bo letos zvišal regres
Katera podjetja v Sloveniji bodo odpuščala?
Katera podjetja v Sloveniji bodo odpuščala?
Evropa vstopa v kritično leto: začetek še večjih rezov?
Evropa vstopa v kritično leto: začetek še večjih rezov?
Kaj se je v Sloveniji najbolj podražilo?
Kaj se je v Sloveniji najbolj podražilo?
moskisvet
Portal
Reset telesa in uma v nekaj preprostih korakih
Njegovo priznanje je zasenčilo osvojeno medaljo
Njegovo priznanje je zasenčilo osvojeno medaljo
Kdaj kupiti letalsko karto in kateri dan so leti najcenejši?
Kdaj kupiti letalsko karto in kateri dan so leti najcenejši?
Ljubezen, ki je premagala čas in smrt
Ljubezen, ki je premagala čas in smrt
dominvrt
Portal
Preden zavržete kozarec za svečo, preberite to
Trik za čiščenje sedežne, ki je obnorel družbena omrežja
Trik za čiščenje sedežne, ki je obnorel družbena omrežja
Prepoznajte zgodnje znake artritisa pri psu
Prepoznajte zgodnje znake artritisa pri psu
Pripravite enostaven domač prašek za pomivalni stroj
Pripravite enostaven domač prašek za pomivalni stroj
okusno
Portal
Valentinove sladice za vsako astrološko znamenje
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
Zimske specialitete držav, ki blestijo na olimpijskih igrah
Zimske specialitete držav, ki blestijo na olimpijskih igrah
Popolne miške, ki vedno uspejo
Popolne miške, ki vedno uspejo
voyo
Portal
Kmetija
Ljubezen na drsalkah 2: Zlate olimpijske sanje
Ljubezen na drsalkah 2: Zlate olimpijske sanje
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Sledi v snegu
Sledi v snegu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534