Karin bo pokazala svojo razigrano plat

Karin je že namignila, da ji je Tilen všeč v eni izmed preteklih oddaj. Vse pretekle oddaje si lahko ogledate na VOYO, ki omogoča ekskluzivni enodnevni predogled. A samo še teden dni tekmovalce na posestvu loči do velikega finala, ki bo odločil o tem, kdo bo bogatejši za 50 tisočakov. Boj je neusmiljen in zdi se, da so tekmovalci pripravljeni v tem trenutku za zmago storiti prav vse. Tudi Tilen. Tokrat je za tarči izbral Romano in Karin. Pripravil jima bo pravo razvajanje, Karin pa bo iskreno spregovorila o tem, kaj si misli o Tilnu.