Karin bridko razočarana: Imela sem ga za poštenega

V novi fazi tekmovanja so tekmovalci oblikovali povsem novi družini. Prvotna zasedba izzivalcev je tako ločena, kar je še najbolj razočaralo Karin. Ivan pa je s svojim izborom Monike bridko razočaral drugo Karin.

V hlevu žalost, v hiši veselje Vzdušje v Danijelini družini je bilo po porazu pri tedenski nalogi in selitvi v hlev katastrofalno. Ivanova družina pa se je veselila in glasno prepevala. Le Andrea se je spraševala, kaj bo prinesel nov dan, ko bodo na plan prišle stare zamere. Zgražala se je tudi nad neredom, ki so ga člani družine po zabavi pustili za seboj. Monika in Karin pa sta še zadnjo noč prespali v šotoru. Vedeli sta, da bosta ta dan postali članici povsem novih družin in da ju čaka pomembna odločitev. Upali sta, da bosta obe prišli v Ivanovo družino.

Nova glava družine je Denis Jožica je v svojem sporočilu omenila srčno in vedno nasmejano Karin, sposobno Danijelo, 'modrookega lepotca' Aljaža, ki mu privošči zmago, ter Toma, ki je svoje vrste 'tič'. O Aneti je povedala, da je radio, ki se ne izklopi, pa tudi borka. Denis je bil njen drobižek in garač in njena želja je bila, da v tem tednu vodi družino. Denis tega ni pričakoval, Aljaž pa se je bal, da novi glava družine ne bo vodil z dovolj trdo roko.

Povsem novi družini Družini je nato presenetilo Natalijino sporočilo. Vsi so morali spakirati in se zbrati na trgu. Prišli sta tudi izzivalki in Ivan je v svojo družino povabil Moniko. Povedal je, da so odločitev sprejeli na podlagi žreba, v resnici pa so bile odločilne Monikine spretnosti. Je pa bila Karin zaradi tega razočarana, saj ji je Ivan obljubil, da bo izbral njo. Nato sta se oblikovali povsem novi družini, in sicer tako, da je najprej Monika izbrala Toma, Karin pa Aneto. Tom je nato izbral Aljaža, Aneta Karin, ki si tega ni želela. Aljaž je izbral Andreo, Karin Jana. Andrea je izbrala Manjo, Jan pa drugega Jana. Manja je izbrala Majo, Danijela pa se je kot zadnja pridružila Denisovi družini. Natalija je še napovedala boj glav družin za prednost pri tedenski nalogi.

Reakcije po veliki spremembi Jan se je sprva pritoževal, ker se je moral vrniti v hlev, nato pa se je začel veseliti, ker se je rešil Andree in Ivana, ki je po njegovem mnenju največ taktiziral. Karin je bila potrta, ker je izgubila Aljaža, Aneta pa, ker je ostala brez Toma. Aljaž je razkril, da je Andreo izbral taktično, da bi zavaroval Karin in Aneto, poleg tega je pričakoval, da se bo priključila njegovemu klanu. Andrea in Manja sta tuhtali, da je njuna družina zelo močna, Aneta in Karin pa sta pričakovali, da bo prav v Ivanovi družini začelo pokati zaradi Maje in Aljaža.

Nada za koze pričakuje nastanitev s petimi zvezdicami Gospodarica Nada je na posestvo prispela, da bi glavama predala navodila za novo tedensko nalogo. Povedala je, da bo naloga preprosta, a ne bo mačji kašelj, in sicer bo vsaka družina morala postaviti hlev in ograjo za koze. Nada: "Za moje koze je dovolj dobra samo nastanitev s petimi zvezdicami." Ivan je optimistično napovedal, da ne bodo šli iz hiše, Jan pa je bil pesimističen, naloga se mu je zdela težka zaradi terena. Ivan poskuša zakrpati odnos s Karin Ivan je k ograji poklical Karin, da bi ji pojasnil, zakaj je izbral Moniko. Karin mu je očitala, da sta prejšnji večer sklenila dogovor, ki pa se ga potem ni držal. Povedala je, da ga je imela za poštenega, nato pa je dokazal, da ni mož beseda. Ivan se je zagovarjal, da odločitev ni bila samo njegova, toda Karin ni prepričal, zdelo se ji je, da se obrača po vetru. Odločila se je, da bo moral njeno zaupanje še pridobiti.

