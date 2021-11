Karin in Romana bosta z delom razburili Franca

Na Kmetiji je ozračje napeto. Dogajanje lahko spremljate tudi na VOYO, ki omogoča ekskluzivni enodnevni predogled vsake oddaje. Romana in Karin se bosta na lastno pest odločili, da ne bosta sedeli križem rok in ne bosta upoštevali odločitve družine. S traktorjem se bosta odpeljali do njive in obrali za pol prikolice koruze. Ob prihodu na posestvo ju bo namesto navdušenja pričakal besni Franc.