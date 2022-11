Karin je našla srečo v ljubezni, njen Haris jo ima najraje na svetu

Karin Lipovnik je že drugo leto zapored rojstni dan praznovala na posestvu. Zjutraj jo je pričakalo darilo s pismom, v katerem ji je njena mama zapisala vrsto spodbudnih besed in življenjskih modrosti. V škatli pa je bilo tudi sporočilce njenega fanta Harisa , ki je zapisal: " Zelo te pogrešam, ampak se bova kmalu spet videla. Rad te imam, srce moje zlato. " Priložil je tudi verižico z obeskom v obliki srca, zaradi česar je bila Karin vsa blažena.

Karin Lipovnik in njen Haris

Kasneje se je razveselila še Natalijinega rojstnodnevnega darila, videoklica z izbrancem njenega srca. Karin: "Meni je kar nerodno. Srce mi na polno razbija." Razkrila je, da sta se Harisom spoznala na začetku letošnjega leta in sta se zelo ujela. Haris je povedal, da mu čas po njenem odhodu na posestvo mineva, a so večeri težki brez nje. Tudi Karin je komaj čakala, da se vidita v živo: "Da te stisnem, pa ne grem stran od tebe tri dni, štiri dni, še več." Haris pa je še dodal: "Vesel sem, da me imaš rada ... Ne pozabi, da te imam najraje na svetu."