Karin na posestvu ni manjkalo oboževalcev, prava ljubezen jo je čakala doma

Karin Štangelj se je na posestvu naučila ogromno, težka preizkušnja pa jo je samo še okrepila. Po prihodu domov se je odpravila na čustveni maraton srečanj s svojimi najdražjimi, njen stan pa ni več zapleten.

Poslovila si se po dvoboju z Danijelo, ki je v areni pokazala več borbenosti. Sama si bila z mislimi pri svoji družini. Koga pa si najbolj pogrešala? Ja, res je. Danijela je bila močna nasprotnica, kar se je tudi videlo. Arena definitivno ni tako enostavna, kot mogoče izgleda. Za sabo sem imela tudi težka dva tedna, ampak tega nisem želela kazati, da ne bi moje šibkosti izkoristili ostali. O družini sem začela razmišljati po tem, ko sta pismi domačih dobila Monika in Aleš. V mislih sem tudi imela, da jaz mogoče pisma nisem dobila, ker bi lahko bilo doma kaj narobe. V areni se mi je med bojem pojavljalo kar nekaj misli, ki sem jih težko odmislila, zato je bil razplet moj odhod. Najbolj sem pogrešala svoje domače in nekaj najbližjih prijateljev, ki so bili zadnje mesece ves čas ob meni, ko mi je bilo težko.

icon-expand Karin po dvoboju z Danijelo. FOTO: POP TV

Ali te je domov vleklo tudi zaradi Ivanove poteze in izdajstva, ki si ga čutila, ko je za članico svoje družine namesto tebe kljub svoji obljubi izbral Moniko? Sicer je pojasnil, da odločitev ni mogla biti samo njegova. Nek del je sigurno prispevala tudi Ivanova odločitev, ker je bila njihova družina glede moških članov močnejša in sem pričakovala, da bo tudi njihova naloga narejena boljše. Je pa res, da od Ivana tega sigurno nisem pričakovala, ker mi je še nekaj ur pred tem obljubil, da bo izbral mene, ker sem bila prvotna članica njihove družine in smo se vsi dobro razumeli. Bila sva tudi nekakšna zaveznika že od prvega tedna. Če bi se žrebanje tekmovalk res izvedlo, tako kot je rekel, ne bi bila razočarana, ampak so mi vsi ostali člani njegove prejšnje družine rekli, da žrebanja ni bilo. Zavedam se, da je to igra, ampak vem, da bi jaz na njegovem mestu izbrala tekmovalca, ki je v naši družini že bil in mi predstavlja zaveznika. Če je bila Ivanova odločitev njemu v korist, bomo pa videli. Pa se ti zdi, da se mu je poteza maščevala? Monika se je namreč povezala z Majo in odnosi v Ivanovi družini postajajo zelo napeti. Ivan si je sam pljunil v skledo, ker ni pričakoval, da se bosta Maja in Monika povezali, zato so se odnosi tudi poslabšali. Maja in Monika sta močni nasprotnici in dobri taktizerki, zato ostalim predstavljata grožnjo. Ivan je verjetno pričakoval, da si bo Monika še vedno želela domov, kar bi pomenilo lažjo odločitev pri izboru dvobojevalcev. Vesela sem, da je Monika nadaljevala igro in premešala štrene. Me pa zanima, kako bi se razpletlo, če bi Ivan vseeno izbral mene.

icon-expand Povezala se je tudi z Manjo. FOTO: POP TV

V tebi, kot si povedala, ni bilo veliko kmeta. Kakšna pa je bila tvoja prva izkušnja na kmetiji s čisto pravimi kmečkimi opravili? Glede na to, da ne prihajam s kmetije, sem se znašla veliko bolje, kot sem mislila. Ni mi bilo težko poprijeti za kakršno koli delo, naučila sem se molže krave, dela z orodjem in tudi življenja izven cone udobja in dobrin. Začela sem jesti tudi hrano, ki je prej nikoli nisem marala. Vsak dan mi je predstavljal nek nov izziv. Uživala sem v delu, ker sem videla, kako napredujemo v tedenski nalogi, tudi če smo doživeli poraz. Ogromno sem se naučila, tako da bi zdaj znala tudi sama marsikaj sestaviti skupaj (smeh). Zanimalo te je tudi, kako dobro si fizično in psihično pripravljena na takšno tekmovanje. Kaj si ugotovila? Pred vstopom na posestvo si nisem predstavljala, da me čaka kaj takega. Celotna izkušnja je bila težka psihično in fizično. Veliko tekmovalcev je podleglo pritiskom in si hitro želelo domov zaradi težkih razmer, mene pa je to okrepilo. Ugotovila sem, da sem izven cone udobja postala močnejša, predvsem psihično. Mogoče se marsikdo ne zaveda, kakšna čustva lahko v istem trenutku doživiš tam in kako je biti lačen, nenaspan, izčrpan, brez telefona toliko časa. Tudi sama se nisem zavedala, ampak ravno zaradi vsega tega sem zrasla. In hvaležna sem za tako izkušnjo, da sem sama sebi dokazala, da zmorem.

V tekmovanju si imela najmanj dva oboževalca, prva sta bila Vladislav in Jan Zadravec. Prvi je povedal, da sta se glede tega samo šalila, z drugim sta si hitro začela izmenjevati kamenčke. Nato pa si šla v šotor k izzivalcem, med katerimi je bil Tom, in videti je bilo, da ti je všeč. Vemo sicer, da si bila pred snemanjem v zapletenem odnosu, ampak ali so med vama preskočile kakšne iskrice? Mogoče sem marsikomu na prvi pogled delovala kot nekdo, ki si želi samo moške pozornosti, ampak so fantje zelo kmalu ugotovili, da temu ni tako. Sem kar trd oreh (smeh). V šotoru sem nekaj dni preživela tudi s Tomom. Za njega lahko rečem, da je simpatičen fant. Tudi razmišlja s trezno glavo, ampak sem na njega gledala le prijateljsko. Poznala pa sem ga premalo, da bi lahko govorila o iskricah.

icon-expand Na Toma je gledala le prijateljsko. FOTO: POP TV

Se je pa zapleten odnos, v katerem si bila pred odhodom na posestvo, po tvoji vrnitvi domov začel razpletati v pravo smer, kajne? Odhod na posestvo je sigurno predstavljal težko preizkušnjo za odnose zunaj. Lahko rečem, da se vse razpleta v pravo smer. Moj odhod v šov je vse skupaj samo še okrepil, zato je odnos še močnejši. Ob slovesu od sotekmovalcev si povedala, da vsem privoščiš, da bi prišli čim dlje. Pa vendar, ali je med njimi favorit, za katerega boš še posebej navijala? Žal je moj favorit izpadel pred mano, to je bil Aleš. Med ostalimi člani, ki so še ostali na posestvu, pa bom sigurno držala pesti za Manjo, Aneto in Toma, privoščim pa tudi Danijeli, ker je res borka. Vem pa, da si vsak, ki pride tako daleč, zasluži zmago. Če se vrneva na začetek, kakšno je bilo srečanje s tvojimi najdražjimi po dolgih petih tednih? Srečanje z mojimi najbližjimi je bilo polno čustev. Domov sem se vrnila pozno popoldan oz. proti večeru in sem želela takoj videti čisto vse. Če se prav spomnim, sem od šestih zvečer do petih zjutraj hodila okoli do najbližjih, da sem vse pozdravila (smeh).

icon-expand Karin trenutno piše diplomsko nalogo. FOTO: POP TV