Karin na vroči zabavi: Upam, da bodo imeli koktajli veliko ledu

Gospodarica Nada se je tokrat domislila prav posebne nagrade. Kristjan in Petra sta prišla z masažami razvajat tekmovalce in porotnike. Tjaša je za glavna animatorja imenovala Ambroža , ki ga je kasneje zamenjal Anže , in Mattio . Karin : " Upam, da bodo imeli koktajli veliko ledu, ker bo zagotovo zelo vroče. "

Karin si je z veseljem privoščila tudi masažo in ocenila: “To bi moral vsak kmet iti enkrat na teden na masažo, da se sprosti, potem pa delat naprej.” Majda in Stanka sta se namakali v kadi, Tilen pa je ugotavljal, da sta obe bolj divji od mlajših tekmovalk. Stanka: “Kmalu bo finale. Zakaj se ne bi hecali, malo sprostili in to proslavili?”