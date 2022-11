Karin ob vrnitvi med svoje najdražje: Srečna kot še nikoli

Tvoja pot se je pričela v šotoru, s še tremi izkušenimi izzivalci. Prva si uspela priti na posestvo, sledili so ostali trije, nato pa je začelo pokati. Kamere so zabeležile pogovor med vama z Aneto, med katerim sta se obe strinjali, da mu ne gre več zaupati. V kateri glavi pa so se začela najprej rojevati ta sumničenja?

Tako je. Uspela sem spraviti vse člane v isto družino. Aneta je začela najprej govoriti, da Tomu ni zaupala že v šotoru. Mene pa je najbolj zmotilo, da ni toliko sodeloval pri pogovorih.

V nadaljevanju je začelo pokati med teboj in Aneto, najhuje je bilo prav v zadnjem tednu in tokrat ni bilo opravičila z nobene strani. Kako danes, po ogledu oddaj, gledaš na vajin odnos z Aneto?

Jaz nobenemu nisem nič zamerila in še vedno se slišimo. Zdaj pa je od nas odvisno, kakšen bo naš odnos zunaj.