Karin izda Tjašino zaupanje, tedenska naloga opravljena z odliko

Dogajanje na posestvu je bilo tokrat prežeto s smehom, strahom, pretkanostjo in žalostjo. Nina se je borila s temnimi mislimi, Karin pa je dobro izkoristila tako Ninine kot Tjašine trenutke nepazljivosti. Vsi skupaj so otrokom pripravili izjemen dan, ki si ga bodo zapomnili tako po strašnih trenutkih kot po obilici smeha.

Jutro se je tokrat začelo povsem umirjeno in sproščeno. Dogajanje si lahko (znova) ogledate na VOYO, ki omogoča tudi ekskluzivni enodnevni predogled vsake oddaje. A po jutranji kavi se je bilo treba začeti pripravljati na prav poseben obisk – obisk otrok, za katere so morali pripraviti predstavo in organizirati doživetje za noč čarovnic. Zjutraj posestvo namreč še ni bilo okrašeno, pripraviti so morali še nekaj hrane, kostume, maske … poskrbeti za živali. Vsi so se obračali na Polono za nasvete, a je imela težave pri usmerjanju, saj ji je praznovanje dneva čarovnic tuje. Nina in mračne misli Nina je s Francem razpravljala o tem, kako se počuti na posestvu. Povedala je, da pogreša Ambroža, da se bori s tem, ali naj ostane in se bori ali gre. Franc ji je stal ob strani in ji pomagal najti tisto notranjo moč, da se je odločila, da se bo borila. Franc je obljubil, da se bo boril z vsemi močmi

Preostali so medtem okraševali posestvo, kuhinjo. Pecivo so pripravili, buče je postavila Romana. Le Gino in Tilen sta 'mešala štrene' in spravljala določene tekmovalce ob živce. Igrala sta se, da snemata dokumentarec in se najprej smukala okoli Franca, nato okoli Polone. Najprej sta ob živce spravila Polono, nato še Franca … Prav na poseben način pa sta se lotila Nine in Polone.

Karin in kamenčki Karin je želela iz Nine izvleči čim več informacij o kamenčkih. Vprašala jo je, kdo ima po njenem mnenju ukradeni rdeči kamenček. Nina Karin ni želela povedati, kakšen kamenček ima, a je Karin vztrajala. Nina se je delala, da ne ve, o čem Karin govori in na ta način skušala izdati čim manj.

icon-expand Pretkana Karin ... FOTO: POP TV

Tjaša je čas, ko so ostali delali, izkoristila, da skrije svoj kamenček. Ko ji je ravno uspelo, so se vrata odprla in v sobo je vstopila Karin. V pogovoru, ki je sledil, je izdala nekaj podrobnosti, ki jih je izvlekla iz Nine, s tem pa spretno pretentala še Tjašo, ki je nazadnje priznala, da ima rdeči kamenček prav ona. Karin vse izda Tilni Karin ni dolgo držala jezika za zobmi. Tilnu je zaupala, da ima Tjaša rdeči kamenček, nato pa dodala, da bo v primeru zmage delila nagrado. On ne bi bil edini, ki bi dobil delež. Tilen je bil nad njeno izjavo presenečen, ni pa prepričan, ali bi bil sam pripravljen storiti enako.

icon-expand Tjaša je Karin razkrila svojo veliko skrivnost. FOTO: POP TV

Zadnje priprave Medtem ko so se nekateri ukvarjali s kamenčki in taktiziranjem, je Romana uživala. Izdelala si je izjemno masko, pomagala ličiti preostale. Na posestvu je vladalo povsem zabavno vzdušje. Prav vsi so si nadeli 'strašljiva' oblačila, v maske pa so vložili veliko energije in dela. Ob pogledu drug na drugega so bili navdušeni. Polona je komentirala, da je s scenarijem zadovoljna in da je primeren tako za mlajše kot starejše otroke. Sledila je generalka, prežeta s smehom. Nestrpno so že pričakovali obiskovalce, ko je prispel trgovec. V tistem je začel Franc na vse vpiti, naj prižgejo svečke v bučah. Polona je bila najprej malce razburjena, saj se ni želela ukvarjati še s trgovanjem, a jo je trgovec razveselil z novico, da je pripeljal 'sladki kotiček'.

icon-expand Otroci so bili na koncu navdušeni. FOTO: POP TV

Težko pričakovani obisk Iz gozda so pritekli obiskovalci – precej starejši od obiskovalcev, ki so jih pričakovali. Izkazalo se je, da obiskovalci niso tako majhni otroci. Člani družine so skupino obiskovalcev najprej peljali na ogled posestva. Predstavili so jim živali, jih strašili na vsakem koraku. Otroci so bili navdušeni. Nato jih je še trgovec zasul s sladkimi presenečenji, nazadnje pa so si ogledali še predstavo. Otroci so ob predstavi uživali in napeto spremljali dogajanje, sodelovali, se smejali … Vsul se je plaz pohval in več kot očitno je bilo, da so tokrat tekmovalci nalogo opravili z odliko. Gospodarica Nada, ki je dan preživela na Kmetiji skupaj z otroki, je obljubila, da bo temu primerna tudi nagrada.

icon-expand Grenko slovo ... FOTO: POP TV

Odhod v kajžo Zvečer, ko naj bi se vsi poslovili od dvobojevalcev, se od Nine in Tadeja ni poslovil praktično nihče – nekateri so namreč že spali. Oba sta bila nekoliko razočarana. Vseeno pa se oba veselita jutrišnjega dne, ko se bosta lahko pomerila v areni. Prihodnje jutro Nino čaka neprijetna novica, dvoboj pa bo daleč od preprostega. Kdo se bo izkazal za boljšega pomočnika? Prav vse tekmovalce čaka izjemno čustveno presenečenje, le Gino bo ostal brez komentarja. Spremljajte Kmetijo, ki je na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 20.55 uri na POP TV, vsako oddajo pa si lahko že dan prej ogledate na VOYO.