Karin premagala Damijana, Aneti ni uspelo priti na posestvo

Valerija in Jan sta obirala Damijana in Moniko . Valeriji se zdi, da sta konfliktna, a se je ob njeni izjavi Jan začudil. Valerija pa je vztrajala, da je Monika vzkipljiva in celo družino spravlja v slabo voljo, Damijan pa ni delal, potem ko je bil izbran za prvega dvobojevalca. Jan je sklepal, da je bil preprosto slabe volje, ker ni pričakoval takšnega izida na glasovanju. Bal pa se je, da bosta z Moniko postala par in s tem močnejša.

Karin absolutna zmagovalka dvoboja

Damijan in Peter sta morala spakirati in se pripraviti na dvoboj, dobila sta tudi namig in to so bila jajca. Damijan je v dvoboj pozval Karin, Peter se je želel pomeriti z Aneto. Prva sta se v igri Jajca na oko pomerila Damijan in Karin, ki sta morala mimo ovir tri jajca samo s pomočjo glave prinesti v košaro, toda ne v ustih. Karin je uspelo pospraviti prvo jajce, med dvobojem je celo svetovala nasprotniku in ga bodrila. Damijanu nikakor ni šlo in se je vračal na začetek, medtem pa je Karin uspelo opraviti nalogo in si je priborila mesto na posestvu. Damijan je tako postal izzivalec in si bo moral mesto na posestvu priboriti. Karin je, ker je zavzela Damijanovo mesto, postala prva dvobojevalka, in le če bo njena družina bolj uspešna od Majine, ji ne bo treba v areno.