Karin premešala štrene, glavi družin sta Aneta in Manja

Člani Ivanove družine so bili prepričani, da bo nova glava Aljaž. Na njihovo presenečenje je obe glavi določila izpadla tekmovalka Karin. V hlevu si je klobuk po pričakovanjih nadela Aneta, v hiši pa Manja.

Napeto v hiši, veselo v hlevu V Ivanovi družini je bilo še vedno napeto med Majo in Moniko ter ostalimi člani družine.

Maja je povedala, da ob sotekmovalcih nima apetita, Ivan pa je po njunem sporu zaradi salame povedal, da ne bo šel drugič na led. V hlevu je vladalo bolj sproščeno vzdušje, saj so moški člani družine Danijeli pripravili vročo dobrodošlico. Tekmovalka je na koncu povedala, da jo lahko še pošljejo v areno.

Karin izbrala obe glavi

Ker je Ivan dva tedna zapored vodil družino, bi ta morala izbrati novo glavo. Aljaž se je počutil najbolj sposobnega, napovedal je tudi, da bi vladal s težko roko. Tudi ostali člani so bili prepričani, da bodo izbirali sami in da bo novi glava Aljaž, a jim je Natalija popestrila dan in nalogo prepustila izpadli tekmovalki Karin. Ta je za glavo družine določila Manjo, ki se ji zdi močna, stabilna in zna zmešati štrene. Andrea ni bila zadovoljna, prepričana je bila, da se ne bo dobro znašla v novi vlogi. Aljaž je povedal, da jo bo malo poslušal, večinoma pa delal po svoje.

V drugi družini je Karin za glavo določila Aneto, ki se je šalila, da je Karin Lipovnik njena desna roka. Aneta je bila prepričana, da ima pravi karakter za to, da bo družino popeljala do zmage. Tudi Manja se je odločila, da bo določila desno roko in to je postal Aljaž, ki jo bo po potrebi nadomeščal. Nova tedenska noga in koze

Gospodarica Nada je bila slabe volje, ker je Aneta zamudila na predajo navodil za tedensko nalogo, kar bo tokrat izdelava suhe robe. Nada bo ocenjevala število, estetskost in uporabnost izdelkov. Družini v hiši je predala koze in jabolčni zavitek. Tudi družini v hlevu je spekla nekaj sladkega, saj ji ni dalo miru, ker so v prejšnjem tednu izgubili za mišjo dlako. Dobili so tudi dve kozici. Ivan in Aljaž sta se pritoževala, ker je njuna družina za nagrado dobila samo posteljnino.

