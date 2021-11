Karin priznala, da bi imela Tilna, a samo za eno noč

Gospodarica Nada je družini v okviru nove tedenske naloge med drugim naročila pripravo ozimnice. Ko je Tilen demonstriral, kako bi vlagal papriko, ga je Karin opazovala s precejšnjo naklonjenostjo. Povedala pa je, da se ne bi ravno omožila.

Polona je bila prepričana, da so vsi tekmovalci dobre volje in evforični po ogledu video sporočil svojih domačih, a ni bilo videti tako. Franc je sicer že delal načrte, kako bi zaposlil družino. Gino: “Še kadar ni glava družine, je Franc glava družine.” Bil je tudi zelo razigran in je skočil na Tjašo in Romano, Gina pa ob tem dražil: “Ne tako grdo gledati, saj ti je ne bom požrl.” Gino: “Ti kar skači.” Franc pa se je kasneje čudil nad Tjašinim početjem na posestvu: “Sedem let imeti fanta, hodi k tebi domov, ti ga pa 'serješ' z drugimi tukaj. Pa to se vidi.” VOYO vam omogoča ekskluziven enodnevni predogled vsake oddaje.

icon-expand Franc je skočil na Karin in Tjašo. FOTO: POP TV

Tadej je v pismu članom družine zapisal, da je z njimi preživel veliko lepih trenutkov, a tudi manj lepe, ki pa si jih ni vredno zapomniti. Pohvalil je vsakega tekmovalca posebej in izpostavil le njihove lepe lastnosti. Za novo glavo družine je imenoval Polono, s katero se je v zadnjem tednu zelo povezal. Tadej: “Ne glede na to, da si vzkipljiva, se za tem skriva veliko srce.” Nina je bila kritična: “To je bil načrt Polone, da se prilizne tistim, katerim se mora.” Ni se ji zdelo pošteno, da igra igro iskanja taktičnih zavezništev, s pomočjo katere se na lahek način prebija do finala.

icon-expand Polona ostaja glava družine. FOTO: POP TV

Franc je Nini omenil, da mu je prišlo na ušesa, da bo po vsej verjetnosti spet morala v areno. A Nina je bila neustrašna: “Tudi prav.” Svetoval ji je, naj izbere Tjašo ali Karin in izbere dvoboj v znanju. Toda Polona in Tjaša sta razmišljali, da bi se prej znebili moških konkurentov. Tjaša: “Meni je ta teden prioriteta, da se da enega najmočnejših členov ven, in to je Franc.” Polona je še dodala, da bi se poleg Franca morale znebiti Tilna, saj ju bo porota zagotovo poslala v finale. Karin je medtem že prepričevala Majdo, naj v primeru dvojnega dvoboja, izbere Franca, slednja pa se je strinjala: "Jaz tebi najbolj zaupam.”

icon-expand Nina se ne boji arene. FOTO: POP TV

Gospodarica Nada je za Polono pripravila prav posebno nalogo. Bila je presenečena, da je glava družine znova ona. Nada: “Kar pomeni, da so bili zelo zadovoljni s teboj.” V tem tednu morajo zapreti hišo, poskrbeti morajo za potezna vrata in na vsaki strani narediti svetlobno okno. Zapreti morajo tudi zadnji del hiše, a ne s poteznimi vrati, ter pripraviti čim bolj raznoliko ozimnico, tudi iz sadja in zelenjave, ki jim ga je gospodarica še obljubila. Nada je bila malce v skrbeh: “Tole delo je zelo fizično naporno, ostali so pa samo še trije dedci.”

icon-expand Polona in gospodarica Nada FOTO: POP TV

Karin in Tjaša sta se medtem prerekali glede arene. Karin: “Si pripravljena iti se borit?” Tjaša je povedala, da bi se bila pripravljena pomeriti z Ginom, s Tilnom pa bi lažje opravila Karin. Slednja se je jezila, češ da je sama že šla v dvoboj: “Pojdi ti, pa naredi nekaj za nas, ne pa da samo drugi delamo. Ona samo premleva, pa misli, da bo s tem dosegla svoje cilje, moraš pa se iti tudi boriti, ljubica zlata.” Bila je tudi presenečena, ker je Tjaša za dvobojevalca omenjala Gina. Karin: “Ne vem, kaj razmišlja. A bi ga rada za*** ali bi rada sploh prišla z njim do konca?” Gino pa se je počutil dolžnega, da gre v dvoboj, saj so ga člani družine večkrat zaščitili pred areno.

icon-expand Skrivno taktiziranje FOTO: POP TV

Polona je navodila za nalogo takoj predala Francu, ki mu je popolnoma zaupala. Polona: “Ker vem, da bo to bolje izpeljal kot jaz.” Prepustila mu je tudi organizacijo dela. Franc pa se je čudil, ker Majda ni vedela, kako pripraviti korenje za ozimnico. Franc: “Šest bab, če pa to ne uspe, jih je pa treba kar v bajer zmetati.” A je bila Polona prepričana v uspeh tudi drugega dela naloge. Franc pa je še ocenil: “Brez mene naloge ne morejo narediti ... Ne da bi se hvalil, ampak to je res.”

icon-expand Franc je dobil papirje. FOTO: POP TV

Medtem ko so dekleta delala na vrtu, je Tjaši po glavi rojilo samo to, ali ima Nina kamenčke, če ima res dva, pa seveda to, kako bi se dokopala do njiju. Karin se je jezila na Tjašo, ker ji je zamolčala, da ima tudi ona enega. Nakar se je Franc soočil s člani družine. Ko so bili vsi zbrani za mizo, jih je vprašal, ali ga res nameravajo izbrati za dvobojevalca. Menil je, da kmetija težko preživi brez njega in se mu ne bi zdelo pošteno, če bi ga poslali v areno. Povedal je, da je sicer pripravljen na to, in da bi izbral Karin ali Tjašo. Gino ga je nato vprašal, zakaj si je premislil in si želi ostati, Franc pa je bil jasen, da če je prišel tako daleč, zakaj ne bi vztrajal do konca. Tjaša je modro molčala in ni priznala, da je ideja zrasla na njenem in Ginovem zeljniku.

icon-expand Tjaša je modro molčala. FOTO: POP TV

Gospodarica Nada je s prav posebno pošiljko še popestrila tedensko nalogo. Tekmovalci so dobili pomaranče, buče in papriko, s tem pa še več dela. Tilen se je javil, da bi vlagal skupaj s tekmovalkami, a ga je Franc dražil: “Ti kar zvečer vlagaj.” Nato je dodal: “Jaz sem mislil, da je tule pet litrov belega, potem bi pa mi vlagali.” Zdelo pa se mu je, da imajo premalo kozarcev za vlaganje. Tilen je nato demonstriral, kako bi vlagal papriko, ob čemer je Franc pripomnil: “Karin, takega dedca je treba oženiti.” Karin pa bi ga imela bolj za eno noč: “Dokler si mlad, moraš izkoristiti.”

icon-expand Tilen med demonstriranjem vlaganja. FOTO: POP TV

