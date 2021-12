Bomo Karin spremljali tudi v Ljubezni po domače?

Karin Lipovnik je v finalu za las iz rok spolzela glavna nagrada v višini kar 50.000 evrov, a nasmejana 25-letnica se finalnega dvoboja zdaj spominja z nasmehom na obrazu. Kuje pa že načrte za bližnjo in daljno prihodnost. Utegne se zgoditi, da jo bomo prav kmalu spremljali v še katerem šovu.

Karin Lipovnik se je skozi celoten šov držala svojih moralnih načel, ni se spuščala v konflikte, v areni pa je vsem, ki so dvomili o njeni pripravljenosti, dokazala, da je rojena borka. Kaj vse se je dogajalo na letošnji Kmetiji, si lahko znova ogledate na VOYO. Superfinale. Čestitke! Kakšen je občutek, ko za las spolzi nagrada in kako močna je trema pred takšnim bojem? Hvala! Občutki pred zadnjim bojem so bili fenomenalni. Zavedanje, da sem prišla tako daleč in da sem tik pred koncem, je nepopisno. Po moje povedano, držala se me je 'nahajpanost'. (smeh) Komaj sem čakala, da se že vse odvije in je za mano, da se lahko sprostim in izvem končni rezultat. Je pa zelo težko, ko se zaveš, da si dal vse od sebe pa ti na neki točki zdrsne, padeš. Čeprav sem se pobrala in trudila še naprej, ni bilo dosti. Najtežji občutki pa so za mano prišli šele po nekaj tednih, ko sem se dejansko zavedela, kaj se je zgodilo in da mi bi denarna nagrada lahko bila v veliko pomoč pri spremembi mojega življenja.

Kako te je izkušnja (nastop v šovu, kot je Kmetija) spremenila? Rekla bi, da sem iz Kmetije prišla veliko bolj pozitivna, direktna in še bolj nora. Bolj kot ne pa sem taka, kot sem bila pred odhodom v Kmetijo. (smeh) Ves čas šova si bila zvesti sebi, odlično si peljala svojo taktiko, a na način, da se nisi nikomur zamerila. Je bil takšen načrt že od začetka ali si takšna tudi sicer? Jaz od začetka igre nisem imela nobene taktike, razen želje, da ženska zmaga Kmetijo, kar je pomenilo, da se je treba moških znebiti. Tako sem velikokrat naredila tako, kot je naredila večina, včasih pa tudi razmišljala s svojo glavo. To pa sem tudi povedala naglas. Na splošno nisem človek, ki bi se komurkoli želela zameriti. Tudi če imam občutek, da moja dejanja/besede nekoga prizadenejo, se o tem raje pogovorim, če se le da. Zdelo se je, da si znala v situacijah poiskati 'pravico' in se zavzela zanjo. Kako gledaš na hinavščino, zahrbtnost, ki se je dogajala v šovu? Vsak je igral svojo igro. Jaz nobenemu ne zamerim za njihovo igro. Na koncu so vsi dokazali, da so ljudje in da smo lahko dobri prijatelji (razen izjem). Drugače pa bi bilo, če bi se izkazalo, da so takšni tudi v zunanjem svetu. Potem pa bi se najbrž s kom že skregala, ker bi povedala, kar si mislim.

Tudi o tebi je med šovom padlo nekaj težkih besed, celo da ne boš zmogla arene. Kaj zdaj praviš na to? Prišla si najdlje med vsemi dekleti! V Kmetijo sem odšla z majhnimi cilji, kar se je na koncu izkazali za dobro in sem prišla v superfinale. S tem sem dokazala sebi, družini in javnosti, da sem sposobna, trmasta in pa tudi, da izgled ni vse. Vsi so me podcenjevali zaradi videza, na koncu pa se jim lahko zahvalim, saj sem dokazala nasprotno. Z Majdo sta se v šovu zelo povezali. Sta ostali v stikih? Seveda! In bova še naprej.

Kako nameravaš izkoristiti prepoznavnost? Kakšni so tvoji načrti za prihodnost? Bomo videli, kaj se bo ponudilo. V bližnji prihodnosti bi si rada kupila svoje stanovanje in napredovala v službi. Pravijo, da počasi se daleč pride. Te lahko pričakujemo še v katerem šovu? Najverjetneje! Z veseljem bi šla še enkrat v Kmetijo, mogoče pa se kdaj prijavim za kakšnega simpatičnega kmeta (Ljubezen po domače). (Smeh) Kakšno sporočilo za tiste, ki razmišljajo, ali bi se prijavili v katerega izmed šovov? Vsakemu, ki si želi dati tako izkušnjo v življenju skozi, naj se prijavi! Vse epizode šova Kmetija si lahko ponovno ogledate na VOYO.