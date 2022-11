Karin se je morala posloviti, Aljažu je počil film

Tekmovalci so zaključevali s tedensko nalogo, Danijela pa ni pozabila na dvobojevalki Karin in Manjo . Slednji je družbo delal Jan , ki je izrazil željo, da bi v primeru poraza za glavo družine imenovala njega. Manja mu je povedala, naj se postavi v vrsto, saj je prejela že različne ponudbe. Razkrila je, da je Ivan od združitev družin, kot se je izrazila, ni 'povohal' in jo je samo kritiziral. Le dan pred areno pa ga je zgrabilo, da bi obujal spomine na njuno skupno pot. Nakar je dodala, da so jo s predvidevanji, da bo izpadla ona, samo še bolj motivirali, da bo v areni dala vse od sebe.

Gospodarica Nada ni bila zadovoljna z vrati, ki so ležala na tleh. A je pohvaila shrambo, ki se ji je zdela kot iz škatlice. Nada: " Pa še do pet so se naučili šteti. " Prejšnji teden je namreč ena polica manjkala. Nada je bila zadovoljna tudi z nadstreškom in ozimnico. Bila je ponosna na tekmovalce, Danijelo pa je pohvalila kot dobro glavo družine. Aneto pa je določila za kmetico tedna in ji je namenila dodatne zlatnike.

Danijela je imela pomenek z dvobojevalkama. Karin ji je povedala, da ji je Manja odprla oči glede sotekmovalcev in glede tega, kdo vodi igro in kdo s kom manipulira. Aljaža je primerjala z ovčko, ki leta za Aneto : " Ampak ta ovčka zna kar močno ugrizniti, samo razmišljati mora s svojo glavo. " Dvobojevalki sta se tudi dogovorili, da bosta razdrli klan izzivalcev.

Manja je nato podala oceno Aljaža, ki se ji zdi osamljen in ima občutek, da ne more zaupati nikomur. Materinska Aneta mu daje čustveno oporo, ko jo potrebuje, a ga lahko tudi sprovocira, kasneje pa pomiri. Manja: " Ampak bodi previden, zaradi tega ker si zelo inteligenten in te vrtijo v krogu ljudje, ki te ne bi smeli vrteti v krogu. " Aljaž je priznal, da je zaupnico našel v Aneti, s katero sta si karakterno zelo podobna in imata skupne cilje, zato ga njen vpliv ne moti.

Tom je v areni povedal, da si želi z ostalimi izzivalci priti v finale. Ni pa vedel za Aljažev in Anetin dogovor, da bosta držala skupaj. Karin je nato obelodanila, da ji je Manja odprla oči. Odločena je bila, da ne bo nihče več pil njene energije, sama pa ne bo črpala negativne energije drugih. V mislih je imela Aneto, ki jo motijo njeni pogovoir z Aljažem, na ušesa so ji prišle celo govorice, da je zaljubljena v Aljaža.

Manja zmagovalka dvoboja

Dvobojevalki sta se pomerili v spretnosti, v igri Zadetek v polno. Odpreti sta morali konzolo, tako da sta prešteli predmete pod vedri in vnesli pravilno kombinacijo števil. Prvi je to uspelo Manji, prišla je do noža, s katerim je prerezala vrv in z nekaj težavami osvobodila žaklje. Začela je s podiranjem svojih tarč, medtem ko se je Karin še trudila s preštevanjem. Manja je uspela podreti vse svoje tarče in je postala zmagovalka dvoboja. Karin se je poslovila od sotekmovalcev, Aljažu pa je povedala, da naj zače uporabljati svojo glavo. Še posebej težko je bilo Manji in Danijeli, ki sta ob njenem slovesu jokali.

'Kar ena' je začela razbijati klan

Manji je bilo neprijetno, ker se je vrnila v hišo, bila pa je ponosna, ker je prva izločila enega izmed izzivalcev iz šotora. Manja: "Ja, Manja. Kar ena ... Oseba, za katero so vsi, vključno z mano, mislili, da sem najslabša na kmetiji, je začela razbijati klan." Odločila pa se je, da se bo pogovorila z Aneto, da ne bo mislila, da ima kaj proti njej. Toda Aneta ji je očitala, da jo je v areni pohodila s svojimi izjavami. Manja je nato predlagala, da bi lahko tekmovalke stopile skupaj in prišle do finala, a je Aneta zvestobo že obljubila Aljažu.