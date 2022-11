Karin so gledalci vlili motivacijo, a bo morala v boj

Karin so pisma gledalcev vlila motivacijo, a je bila kljub temu izbrana za drugega grešnega kozla. Jan se zaveda, da se bo moral zelo potruditi, da si bo v boju z izkušeno tekmovalko priboril imuniteto.

Deževno jutro

Tekmovalci so bili zaradi dolgotrajnega deževja lenobno razpoloženi, Manja in Danijela sta celo zboleli. Danijela je sumila, da je Manjino slabo zdravstveno stanje posledica psihičnega napora, kreganja, taktiziranja in stresa. Karin, ki se je sicer javila za drugega grešnega kozla, in Tom sta se pridno lotila jutranjih opravil, pridružila se jima je tudi Aneta: "Nisem tukaj zato, da počivam. Tukaj na kmetiji sem, da se borim, da se kaj naučim, da pokažem vse svoje sposobnosti." Jan pa se je pritoževal nad slabimi razmerami v hlevu, saj je po njem kapljalo, živali pa so bile preglasne. Njegov načrt je bil zmagati v boju z drugim grešnim kozlom, da se bo lahko preselil v šotor in nato v hišo.

icon-expand Jan si je za cilj zadal zmago in selitev iz hleva. FOTO: POP TV

Za dobrim konjem se praši Aneta, Aljaž in Ivan so se v Kmečkem listu najprej poglobili v intervju z Majo, ki je izjavila, da so ljudje pokvarjeni, da gredo čez trupla in bi dali vse od sebe, da te uničijo. Aljaž je komentiral: "Ona je bila tista, ki je bila prva pripravljena iti preko trupel." Prebrali so tudi pisma gledalcev, a je Aneta povedala, da ji je povsem vseeno zanje, saj da komentirajo tisti, ki nimajo izkušenj, ki nimajo svojega življenja ali niso pometli pred svojim pragom, poleg tega se za dobrim konjem praši. Aneta: "Dokler se obremenjujejo z mano, vem, da sem zanimiva." Karin pisma gledalcev vlijejo motivacijo Danijela je Janu povedala, da bo Karin verjetno drugi grešni kozel, saj si želi iti domov. Domotožje je imela zaradi prepirov, poleg tega jo je bilo strah, da bi ji spodletelo v finalu. To je namreč doživela v prejšnji sezoni in s porazom se je še dolgo obremenjevala. A je zaradi pozitivnih pisem gledalcev spet dobila motivacijo in sotekmovalcem povedala, da si je premislila.

Karin kljub vsemu drugi grešni kozel Natalija pa je že prišla in ker se tekmovalci niso do konca dogovorili glede drugega grešnega kozla, je prišlo do slabe volje. Aneta se je razburjala, da se nihče ne drži dogovorov in da bo tudi sama glasovala tako, kot bo hotela. Ni pa razkrila, kaj bo storila. Jan je prvi glasoval za Aljaža, ki naj bi bil največja konkurenca na posestvu: "Pa da vidimo, če je res." A je največ glasov dobila Karin, ki je na koncu vendarle postala drugi grešni kozel.

icon-expand Karin se bo z Janom borila za imuniteto. FOTO: POP TV

Jan se zaveda, da se bo moral potruditi Jan je povedal, da Karin ni pričakoval. Tekmovalka mu je zaupala, da ji je bilo dovolj prerekanja in se je tik pred zdajci znova javila za drugega grešnega kozla. Napovedala je tudi, da se bo borila, česar sprva ni nameravala. Jana ni skrbelo, ker bo za nasprotnico imel izkušeno tekmovalko, a se je zavedal, da se bo moral res potruditi. Test za Jana Aneto je zgrabil silen glavobol in Aljaž ji je hotel pomagati, a ni vedel, kako. Aljaž: "Jaz nikomur ne privoščim, da se slabo počuti." Ostali tekmovalci so zagrabili za delo, da bi dokončali tedensko nalogo. Karin se je poleg tega pripravljala na dvoboj in se učila Pratiko. Mimogrede je preverila, koliko se je naučil Jan. Tekmovalec je bil mnenja, da si je veliko zapomnil in da ga ne bodo kar tako vrgli iz igre.

Kmetija bo na sporedu znova jutri ob 20. uri na POP TV.